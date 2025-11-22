Кто оплачивает земельный налог, если участок оформлен на ребенка — разъяснение
Главное управление ГНС в Сумской области сообщило, что земельный налог за участки, которые принадлежат малолетним или несовершеннолетним детям, начисляется на общих условиях — а обязанность его уплаты возлагается на родителей или опекунов.
Кто считается плательщиком налога
Согласно Налоговому кодексу, плательщиками земельного налога являются собственники земельных участков и землепользователи. Поэтому если земля зарегистрирована на ребенка, именно он является плательщиком в юридическом смысле.
Однако, поскольку малолетние и несовершеннолетние лица не могут самостоятельно выполнять денежные обязательства, их обязанности по закону выполняют:
- родители или усыновители,
- опекуны или попечители.
Это закреплено в Семейном и Налоговом кодексах.
Кто фактически уплачивает налог
В соответствии с п. 99.2 НКУ денежные обязательства ребенка исполняют родители или опекуны до достижения им 18 лет.
Также они несут солидарную ответственность за неуплату налога.
Предусмотрены ли льготы для детей
Налоговая подчеркивает: льготы по уплате земельного налога для малолетних и несовершеннолетних детей законом не предусмотрены.
Перечень льготных категорий указан в ст. 281 НКУ, и детей среди них нет.
На основании чего начисляется налог
Земельный налог определяется на основе:
- данных Государственного земельного кадастра,
- Госреестра вещных прав,
- государственных актов на землю,
- сертификатов на паи,
- решений местных органов власти,
- других правоустанавливающих документов,
- перечня территорий боевых действий или оккупации, утвержденного Кабмином.
Вывод
Земельный налог за участок, собственником которого является ребенок, уплачивается на общих основаниях. Оплату осуществляют родители или опекуны, а после достижения совершеннолетия — сам ребенок.
