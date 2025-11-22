Кто оплачивает земельный налог, если участок оформлен на ребенка — разъяснение

Родители или опекуны обязаны уплачивать налог за земельный участок, оформленный на ребенка, поскольку закон не предусматривает льгот для такой категории.

Главное управление ГНС в Сумской области сообщило, что земельный налог за участки, которые принадлежат малолетним или несовершеннолетним детям, начисляется на общих условиях — а обязанность его уплаты возлагается на родителей или опекунов.

Кто считается плательщиком налога

Согласно Налоговому кодексу, плательщиками земельного налога являются собственники земельных участков и землепользователи. Поэтому если земля зарегистрирована на ребенка, именно он является плательщиком в юридическом смысле.

Однако, поскольку малолетние и несовершеннолетние лица не могут самостоятельно выполнять денежные обязательства, их обязанности по закону выполняют:

родители или усыновители,

опекуны или попечители.

Это закреплено в Семейном и Налоговом кодексах.

Кто фактически уплачивает налог

В соответствии с п. 99.2 НКУ денежные обязательства ребенка исполняют родители или опекуны до достижения им 18 лет.

Также они несут солидарную ответственность за неуплату налога.

Предусмотрены ли льготы для детей

Налоговая подчеркивает: льготы по уплате земельного налога для малолетних и несовершеннолетних детей законом не предусмотрены.

Перечень льготных категорий указан в ст. 281 НКУ, и детей среди них нет.

На основании чего начисляется налог

Земельный налог определяется на основе:

данных Государственного земельного кадастра,

Госреестра вещных прав,

государственных актов на землю,

сертификатов на паи,

решений местных органов власти,

других правоустанавливающих документов,

перечня территорий боевых действий или оккупации, утвержденного Кабмином.

Вывод

Земельный налог за участок, собственником которого является ребенок, уплачивается на общих основаниях. Оплату осуществляют родители или опекуны, а после достижения совершеннолетия — сам ребенок.

