Кто оплачивает земельный налог, если участок оформлен на ребенка — разъяснение

18:08, 22 ноября 2025
Родители или опекуны обязаны уплачивать налог за земельный участок, оформленный на ребенка, поскольку закон не предусматривает льгот для такой категории.
Главное управление ГНС в Сумской области сообщило, что земельный налог за участки, которые принадлежат малолетним или несовершеннолетним детям, начисляется на общих условиях — а обязанность его уплаты возлагается на родителей или опекунов.

Кто считается плательщиком налога

Согласно Налоговому кодексу, плательщиками земельного налога являются собственники земельных участков и землепользователи. Поэтому если земля зарегистрирована на ребенка, именно он является плательщиком в юридическом смысле.

Однако, поскольку малолетние и несовершеннолетние лица не могут самостоятельно выполнять денежные обязательства, их обязанности по закону выполняют:

  • родители или усыновители,
  • опекуны или попечители.

Это закреплено в Семейном и Налоговом кодексах.

Кто фактически уплачивает налог

В соответствии с п. 99.2 НКУ денежные обязательства ребенка исполняют родители или опекуны до достижения им 18 лет.

Также они несут солидарную ответственность за неуплату налога.

Предусмотрены ли льготы для детей

Налоговая подчеркивает: льготы по уплате земельного налога для малолетних и несовершеннолетних детей законом не предусмотрены.

Перечень льготных категорий указан в ст. 281 НКУ, и детей среди них нет.

На основании чего начисляется налог

Земельный налог определяется на основе:

  • данных Государственного земельного кадастра,
  • Госреестра вещных прав,
  • государственных актов на землю,
  • сертификатов на паи,
  • решений местных органов власти,
  • других правоустанавливающих документов,
  • перечня территорий боевых действий или оккупации, утвержденного Кабмином.

Вывод

Земельный налог за участок, собственником которого является ребенок, уплачивается на общих основаниях. Оплату осуществляют родители или опекуны, а после достижения совершеннолетия — сам ребенок.

