Член ВККС під час співбесіди на голову НАЗК Віталій Гацелюк: ВККС здійснила квантовий стрибок, а якщо хтось з членів ВККС буде у НАЗК – це буде космічний рівень

Співбесіду з членом нової ВККС Віталієм Гацелюком проводив колишній член ВККС Андрій Козлов, який вирішив з’ясувати, чи вистачало батькам нової дружини Віталія Гацелюка коштів на купівлю нерухомості та авто.

9 лютого співбесіду на доброчесність проходив кандидат на голову Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) – чинний член Вищої кваліфікаційної комісії суддів України (ВККС) Віталій Гацелюк.

Як відомо, ВККС відновила роботу в новому складі фактично з літа минулого року, і основні процедури лише розпочалися. Тож, блок запитань до нього стосувався того, чому він вирішив полишити роботу у ВККС, перед якою стоять наразі надважливі завдання із заповнення вакансій у судах.

Доповідачем у Конкурсній комісії з кандидатури Віталія Гацелюка був колишній член ВККС Андрій Козлов. Хоча, як зазначив сам Андрій Козлов, «могло бути і навпаки».

«Коли Ви брали участь у конкурсі до ВККС, Ви мотивували це тим, що судова реформа і вдень, і вночі знаходиться у фокусі Вашої уваги. У судовій системі є 2500 вакансій. Попереду конкурс до ВАКС, заповнення вакансій у Верховному Суді. Чи не вважаєте Ви, що Ваш відхід з ВККС ослабить Комісію, впливатиме на роботу в колегіях?» - запитав Гацелюка Андрій Козлов.

На це Віталій Гацелюк відповів, що «періодично будь-який професіонал має вживати заходів, щоб тримати себе у тонусі».

«Я це робив, коли з Апарату Верховної Ради переходив через конкурс до ОБСЄ. В межах трансформації ОБСЄ нещодавно теж проходив певну конкурсну процедуру, конкурс до ВККС, який дав мені чітке розуміння, що періодично із комфортної «ванни» та процедур, які ти вже знаєш, інколи вартує побувати «по інший бік барикад».

Буквально ще вчора я брав участь у співбесідах у ВККС, і тепер по інший бік столу. І це дуже корисно особисто для мене – відчути себе в черговий раз по цей бік цього процесу», - зазначив він.

«По-друге, мені здається, що участь гідних професіоналів додає легітимності самому конкурсу. І цією участю я демонструю, що вірю у справедливість і прозорість конкурсу.

Стосовно можливих ризиків для ВККС, ми вже працюємо 9 місяців, і вже досягли певних результатів, перезапустили процеси. У тому числі, це був і мій внесок, це дозволяє стверджувати, що Комісія нормально працює», - відмітив кандидат.

Також Віталій Гацелюк стверджує, що конфлікту між ВККС, НАБУ і НАЗК немає, і якраз ефективна співпраця дозволила ВККС наразі дійти до того стану, коли громадські організації оцінюють її роботу, як «квантовий стрибок».

«При всій повазі, у порівнянні із попередніми практиками (ВККС – прим. ред.) – це «квантовий стрибок». Тому, якщо будь-який член ВККС колись буде призначений до цих органів (НАЗК чи НАБУ), ця співпраця взагалі вийде на космічний рівень», - зазначив Віталій Гацелюк.

«Чи не вважаєте Ви, що все ж таки занадто швидко – через 7-8 місяців залишати ВККС? Чи не вважаєте, що Ви не виконали до кінця свій обов’язок перед суспільством і правосуддям? І, по-друге, це Ваше реальне бажання стати головою НАЗК чи Ви тренуєтесь на нас?» - уточнив Андрій Козлов. Віталій Гацелюк запевнив, що ставиться серйозно до конкурсу. І вважає, що це не відобразиться на ВККС.

Далі кандидату почали задавати питання стосовно майна.

«Під час конкурсу до ВККС Ви виявили, що одержували від ТОВ «Тедіс Україна» якийсь дохід. Ми отримали Ваше пояснення, що це компенсація за використання авто. Але чому Ви не скористалися можливістю після самостійного виявлення недостовірних відомостей звернутися до НАЗК з листом з поясненням причин, які призвели до їх появи?» - поцікавився Андрій Козлов.

«По-перше, я все ще маю сумніви стосовно кваліфікації цих даних як недостовірних відомостей, бо на практиці ці суми до мене жодним чином не потрапляли. Звітність на завжди відображає реальність», зазначив Гацелюк.

«Напевно, до автомобіля був прив’язаний мій податковий номер. Якимось чином ці кошти були прив’язані до мого податкового номеру. Але наголошу, що в реальності я цих коштів не отримував, тому не кваліфікував це як недостовірні відомості. Декларація за 2021 рік, яку я подавав в межах конкурсу до ВККС, була перевірена. І ці відомості були виявлені в квітні 2022 року, на фінальних стадіях конкурсу. В декларації за 2022 рік я вже не повинен був вказувати дані стосовно дружини, бо ми вже були розлучені. Тому тут предмет дискусії відсутній», додав він.

«Але ж в 2021 році Ви ще не були розлучені?» - уточнив Андрій Козлов.

«Не були. Але я не приділяв уваги всім аспектам внесення змін у декларації. Оскільки ми це проговорили в межах співбесіди, я вважав це питання вичерпаним», - відповів Гацелюк.

«Друге питання буде більш складним. Воно має відповідну підводку. Відповідно до закону члени ВККС мають дотримуватися високих стандартів, які застосовуються до суддів.

Йдеться про те, що суддя має бути обізнаний про свої майнові інтереси і вживати всіх розумних заходів для встановлення майнових інтересів членів своєї сім’ї. Крім того, 85-та стаття закону про судоустрій відносить до критерію етики відомості про відповідність доходам видатків і близьких осіб. Тобто, стосовно легальності джерела походження цих статків.

Ми виявили у Вас один радісний факт – Ви одружилися. Ми Вас із цим вітаємо.

Але разом з тим, в період 2022-2023 років, у тому числі, коли Ви ще не були одружені, але припускаємо, що мали якісь стосунки, Ваша дружина набула у власність квартиру і нежитлове приміщення у новобудові у місті Ужгороді (вартість не була вказана) і також автомобіль «Лексус» вартістю 1,2 млн грн. Загалом, судячи з ринкових оцінок подібних новобудов, сума сягає десь 4,5 млн грн.

Батьки Вашої дружини – інспектор митниці і прикордонниця. Їхній сукупний дохід з 1998 року не досягає тієї суми, про яку я зараз сказав. Комісія не одержала від Вас письмової відповіді щодо джерел походження коштів, за рахунок яких було набуте це майно.

І очевидно, це майно, яким Ви потенційно можете користуватися. Все ж таки, Ви можете дати якісь грунтовні пояснення стосовно джерел походження цього майна, і чому не вказали вартість цього майна, адже є якісь договори, де зазначаються суми», - запитав Андрій Козлов.

«Для того, щоб Комісія зрозуміла суть відповідей, я мав би оголосити певний контекст, який би я просив Комісію сприймати без зайвої деталізації.

Контекст полягає у тому, що станом на кінець серпня 2022 року я був ще одружений. 29 серпня 2022 року відбулося засідання суду щодо розлучення. В лютому 2023 року відбулося одруження з новою дружиною за процедурою «Шлюб за добу». І за ці 5 місяців відбувалися певні події з розвитком наших відносин з новою дружиною.

Я вживав розумних заходів із постановки їй відповідних питань.

Стосовно квартири, інвестування відбувалося за рахунок батьків та інших членів великої родини. Договір інвестування містив конфіденційну складову. Але сума значно нижча», додав Віталій Гацелюк.

«Що стосується авто, воно було придбане у зв’язку з виповненням дружині 20 років.

Я не маю можливості отримати доступ до податкової звітності матері моєї дружини, але коштів разом із подарунками інших родичів, вистачило на придбання цього майна.

Я не бачу тут загроз для моєї доброчесності», - підкреслив Віталій Гацелюк.

«Уявімо собі, що перед Вами суддя, який бере участь у конкурсі до вищого суду. Вас би задовольнили ці відповіді?» - спитав Андрій Козлов.

«З огляду на контекст, в цьому випадку так. В письмових відповідях Комісія вживає формулювання, що я перебував у відносинах. Це доволі складна ситуація, і зрозуміти, коли я маю право переносити свої обов’язки на майбутню дружину як члена моєї родини, це доволі тонка межа», зазначив Гацелюк.

«Те, що не можу надати документальні підтвердження з огляду на клаузулу договорів, статус юридичний певних осіб, в сукупності цих обставин я би добре подумав, але не думаю, що це могло б свідчити про якісь ознаки недоброчесності», - додав він.

«А чому все ж таки у Ваших деклараціях не вказано членство в НААУ та в Асоціації кримінального права?» - уточнив доповідач.

«Стосовно НААУ, під час заповнення декларації в серпні 2022 року, я досвіду не мав і відповідно, оскільки це треба було зробити швидко, я не дочитав роз’яснення», відповів кандидат.

Стосовно Асоціації кримінального права, Віталій Гацелюк фактично визнав, що не ставився уважно до питання членства в ній. «Можливо, мене і виключили з цієї Асоціації. Але я би не вважав, що це якимось суттєвим порушенням вимог декларування», - зазначив він.

«А для чого тоді участь в цій Асоціації зазначається у резюме?» - уточнив Андрій Козлов.

«Якщо Комісія вважає, що це є сумнівом у моїй доброчесності, то я би попросив не зважати на це», - відповів кандидат.

Також питання стосувалися того, що колишня дружина Віталія Гацелюка була помічницею народного депутата від «Партії регіонів», коли сам Гацелюк працював у Комітеті Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності.

Нагадаємо, він з квітня 2011 року по вересень 2014 року працював заступником завідувача секретаріату Комітету Верховної Ради з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності.

На це Гацелюк розповів, що не всі помічники депутатів, яких тоді можна було мати до 27, були залучені до законопроектної та політичної діяльності. А посвідчення помічниці народного депутата вона отримала чисто номінально, завдяки чаюванням з іншою помічницею депутата, для того, аби мати допуск до будівлі Комітету і мати можливість забирати Віталія Гацелюка з роботи, бо вони мешкали у місті Українка за 30 км від Києва.

«Вона не здійснювала тоді діяльності помічниці і не могла здійснювати. Бо вона тоді працювала менеджером іноземної компанії, працювала виключно в економічній сфері», - пояснив він.

Стосовно свого політичного бачення, адже він фактично працював у Комітеті, коли у парламенті основні важелі мала «Партія регіонів», то він зазначив, що робота у Верховній Раді з різними фракціями дала йому добрий досвід взаємодії з депутатами, що є сильною стороною його біографії, і зараз він не відчуває дискомфорту, відвідуючи як член ВККС Верховну Раду.

«Я маю певний імунітет від побоювань перед представниками політичних сил. Бо я знаю внутрішню кухню. Я багато здійснював і консультативну діяльність, і аналітичну роботу. Для мене народний депутат це така сама шанована жива істота, з якою ми ось так спілкувалися, я неодноразово отримував «на горіхи», якщо можна так сказати, на мене і кричали, бувало. Але я доволі спокійно на це реагую. Якщо подивитися на тодішнє керівництво комітету, це був опозиційний комітет, а заступниками були представники провладної сили», -зазначив Гацелюк.

Член Конкурсної комісії Лора Стефан вирішила уточнити про роботу екс-дружини Віталія Гацелюка помічником депутата «Партії регіонів».

«Тобто, вона отримала цю посаду, щоб мати доступ до будівлі, коли вона Вас очікувала?

А хто їй запропонував цю посаду?» - спитала вона.

«Це не була професійна діяльність, це була волонтерська посада», - зазначив кандидат.

«А хто їй допоміг стати волонтеркою?» - уточнила Лора Стефан.

«Це була її подруга, з якою вони пили каву», - пояснив ще раз Віталій Гацелюк.

Також у Конкурсної комісії виникли питання, чи існували у кандидата заощадження на кінець 2020 року, аби набути права на новобудову в Києві.

«Цілком вистачало. На момент 2018-2020 року моя щорічна зарплата становила приблизно 28 тисяч євро. Плюс, організація компенсації відряджень в ОБСЄ. Інколи, коли у нас були часті відрядження, мені самої компенсації вистачало цілком на проживання», - зазначив Віталій Гацелюк.

Крім того, Андрій Козлов поцікавився мотивами окремої думки Віталія Гацелюка, як члена ВККС, яку він виклав разом з колегою Олегом Коліушем.

«Це стосується кваліфоцінювання судді Ключника, який є суддею Майдану, у тому вигляді, що він обрав запобіжний захід у вигляді утримання під вартою учасника Революції Гідності. Але Ви не підтримали рішення про звільнення цього судді з посади. Чи було видно із матеріалів, що людину побили?», - зазначив Козлов.

«Якраз і не було видно. Відсутність якраз в самому рішенні ВККС 2023 року належного опису, як відбувався процес взяття під вартою учасника зібрань, вплинув на окрему думку. Навіть рішення ВККС 2019 року містило більш детальний опис обставин. Тому я вказав, що ВККС мала б вжити заходів, щоб наочно продемонструвати порушення», - підкреслив Віталій Гацелюк.

Нагадаємо, як раніше писала «Судово-юридична газета», у декларації за 2022 рік Віталій Гацелюк зазначив інформацію про те, що у квітні 2022 року набув право користування готельним номером у готелі «Квеллє Поляна», який розташований у селі Поляна Мукачівського району Закарпатської області, і користувався ним більше, ніж 183 дні сукупно протягом звітного року. Тобто, навесні 2022 року проживав у Закарпатській області.

Також у декларації він зазначив, що станом на 2021 рік рахунку у банку у Відні не мав і відповідно на вказував на ньому заощаджень. Разом із тим, у декларації за 2022 рік вже вказав, що має 76 226 євро на рахунку у банку у Відні (Австрія), а також 7500 євро готівкою.

Стосовно цього члени Конкурсної комісії питань Віталію Гацелюку не задавали.

Нагадаємо, раніше «Судово-юридична газета» писала, що кандидат на голову НАЗК Андрій Вишневський розповів, як діяльність Олександра Новікова з внесення певних компаній до переліку спонсорів війни призвела до міжнародного конфлікту.

Також співбесіду проходив прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Станіслав Броневицький. Прокурору САП Станіславу Броневицькому поставили питання щодо балотування від Радикальної партії Олега Ляшка і постановки на військовий облік його сина, який живе у США, а також стосовно перебування на військовому обліку самого кандидата на голову НАЗК.

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.