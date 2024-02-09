Кандидат на голову НАЗК Андрій Вишневський розповів, як діяльність Олександра Новікова з внесення певних компаній до переліку спонсорів війни призвела до міжнародного конфлікту

Окрім міжнародного скандалу через діяльність екс-голови НАЗК Олександра Новікова, кандидат на голову НАЗК Андрій Вишневський розповів, чи були у нього конфлікти з екс-міністром юстиції Павлом Петренком, та як систему БПД хотіли використати як адмінресурс на виборах

Діяльність колишнього голови Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) Олександра Новікова із внесення певних компаній, які працюють у ЄС, до Переліку міжнародних спонсорів війни, призвела до блокування 11-го пакету санкцій проти ЄС і мало не призвела до блокування допомоги Україні. Про це розповів екс-заступник голови НАЗК та екс-заступник міністра юстиції України Андрій Вишневський, який 9 лютого проходив співбесіду на посаду голови НАЗК. Нагадаємо, що Конкурсна комісія з відбору нового голови НАЗК наразі перевіряє саме доброчесність кандидатів.

Так, до Андрія Вишневського у Конкурсної комісії виникли питання стосовно стосунків з екс-головою НАЗК Олександром Новіковим. Як раніше писала «Судово-юридична газета», у липні 2023 року Вишневський заявив, що Олександр Новіков незаконно і несправедливо звільнив його з посади.

«Ситуація дуже дивна. Зараз триває судовий спір з НАЗК та розслідування ДБР кримінального провадження, яке було відкрите за моєю заявою по ч. 1 ст. 172 КК – звільнення з особистих мотивів.

Я вважаю, що мене звільнили за надуманими приводами і незаконно, з усіма можливими порушеннями, які тільки можна було зробити. Це були особисті мотиви, які пов’язані з декількома моментами.

Перше, це стиль управління голови НАЗК Олександра Новікова – достатньо авторитарний. Йому не подобалося, коли його підлеглі висловлювали будь-які свої думки. Він вважав, що є найкращим фахівцем з питань антикорупції у НАЗК, говорив це нам на нарадах. Відповідно, він не потребував професійних порад, а хотів лише виконання рішень.

Друга причина – це моя позиція стосовно окремих функцій НАЗК, які Агентство не мало б виконувати, бо у НАЗК немає для цього правових підстав.

Зокрема, це стосується Порталу міжнародних спонсорів війни.

Одного разу саме ця діяльність НАЗК призвела до серйозного міжнародного конфлікту і проблем у стосунках між ЄС і Україною. Зокрема в результаті саме діяльності НАЗК і внесення певних компаній НАЗК у Перелік спонсорів війни, було заблоковано окремими членами-країнами ЄС рішення стосовно 11-го пакету санкцій проти рф і пакет допомоги, у тому числі військової допомоги, на півмільярда євро. Це було у червні 2023 року, якраз незадовго до мого звільнення. І як заступник, який відповідав за міжнародне співробітництво, я був зобов’язаний разом з Артемом Ситником (на той момент Новіков був у відрядженні) вирішувати цю проблему.

Зокрема тоді до України спеціально для цього приїхав спеціально уповноважений ЄС з питань санкційної політики. Це була дуже непроста ситуація, в якій були задіяні МЗС, посол України при ЄС. На щастя, це питання вирішилося локально. Але воно досі не вирішилося системно.

У мене немає сумнівів, що Україна повинна робити все, що максимально ускладнити життя всім, хто працює с рф. Я говорю про інше. Виключно про те, в який спосіб та в яких межах НАЗК це робить», - зазначив Андрій Вишневський.

Нагадаємо, що нещодавно Китай попередив Україну про негативні наслідки для їхніх подальших відносин між країнами через те, що НАЗК внесло понад 10 китайських компаній до переліку міжнародних спонсорів війни

Також Конкурсну комісію цікавили стосунки Вишневського з екс-міністром юстиції Павлом Петренком.

«За поданням міністра юстиції Павла Петренка Вам було присвоєно звання Заслуженого юриста України. Потім Ви отримали пропозицію стати його заступником. Наскільки я розумію, це була перша половина 2016 року. Тобто, Ви приймаєте цю пропозицію і стаєте заступником Павла Петренка. Далі виникають певні питання, які призводять до того, що Ви вимушені або за Вашим бажанням, або якась інша підстава, піти з цієї посади», - звернулася за поясненнями ситуації член Комісії Наталія Оніщенко.

«Я абсолютно неконфліктна людина. Тому я не можу сказати, що у мене колись виникали конфлікти з будь-якими посадовими особами», - підкреслив Андрій Вишневський.

«Інша справа, що я є людиною принциповою. І межі будь-якої спільної діяльності для мене визначаються моїми цінностями.

Ситуація з Павлом Петренком, тут немає протиріччя, що спочатку він вніс подання на присвоєння мені Заслуженого юриста, потім пропонував стати заступником міністра, а потім я звільнився», - зазначив Вишневський.

«Причиною звільнення була етична дилема, яка постала переді мною. Потім я зрозумів, чому мені, швидше за все, запропонували посаду заступника міністра з питань безоплатної правової допомоги.

Швидше за все, оскільки система БПД мала розгалужену мережу офісів – понад 500 офісів по всій країні, яка мала управлінську структуру, і яка була безпосередньо пов’язана з громадянами, тобто, 500 тисяч людей на рік були і є клієнтами цієї системи БПД, їх могли розглядати напередодні виборів до Верховної Ради як потенційний адміністративний ресурс.

Відповідно, мене треба було усунути з цієї посади, бо я би точно не допустив використання будь-якої державної інституції в політичних цілях.

Разом із тим, оскільки результати моєї діяльності були позитивними, просто викинути мене було неможливо, тому дали підвищення для того, щоб призначити на директора Координаційного центру більш лояльну людину і людину, до речі, яку хотіли спочатку призначити з не дуже хорошою репутацією.

Проти цього повстала вся система БПД. Це не були держслужбовці, тобто, обмежень на протест не було.

Дві третини центрів, їх персоналу, декілька десятків ГО тоді зверталися до міністра Петренка провести прозорий конкурс на директора БПД. Міністр Павло Петренко вимагав від своїх заступників висловити позицію, що ці вимоги протестуючих необгрунтовані. Тому для мене пристати на цю пропозицію міністра і підтримати його було би зрадою цінностей БПД і всіх людей – 2500 працівників центрів БПД.

З іншого боку, будучи на посаді заступника міністра, я звісно, не міг не поділяти політичну позицію міністра. Тому я написав заяву про звільнення і підтримав цей протест», - пояснив Андрій Вишневський.

«Але я вважаю, що завершення стосунків з Петренком не можна вважати конфліктом», додав він.

Крім того, Андрій Вишневський стверджував, що його переслідували під час президентства Віктора Януковича.

«В 2011 році Ви вказуєте, що були піддані персональному переслідуванню з боку Адміністрації Президента Януковича. Які обставини цієї ситуації, що за спеціальна служба здійснювалася стосовно Вас негласну оперативно-розшукову діяльність?»

«Мені про це стало відомо з рішення Апеляційного суду Києва, яке було датоване березнем 2011 року, про дозвіл на проведення ОРД стосовно мене та мого екс-керівника начальника головного управління державної служби України. Ця ОРД проводилася півроку, і вона нічим не закінчилася, жодних кримінальних проваджень відкрито не було. Я думаю, що наша команда була незручною, скільки ми були «білою вороною» і активно просували реформу державної служби і План реформи, який був затверджений ще Президентом Віктором Ющенком. І нам натякали, що ми повинні завершити свою роботу. Тому це не конспірологія, а це факт, бо було рішення суду», зазначив Вишневський.

Також до нього виникли питання стосовно майна, розбіжностей у двох деклараціях, поданих за 2016 рік, перебування на військовому обліку.

«Чи перебували Ви на військовому обліку до 15 серпня 2022 року. Якщо так, то де саме?» - спитали члени Комісії.

«Я, звичайно, перебував на військовому обліку за місцем реєстрації у місті Харків», зазначив кандидат.

«Ви надали копію тимчасового посвідчення військовозобов’язаного, в якому зазначено, що Вас взято на військовий облік 15.08.2022 року у період, коли Ви займали посаду заступника голови НАЗК. Ви підтверджуєте цей факт?»

«Саме так», - відповів кандидат.

Нагадаємо, що першим співбесіду проходив прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Станіслав Броневицький. Прокурору САП Станіславу Броневицькому поставили питання щодо балотування від Радикальної партії Олега Ляшка і постановки на військовий облік його сина, який живе у США, а також стосовно перебування на військовому обліку самого кандидата на голову НАЗК.

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.