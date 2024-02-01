Китай попередив Україну про наслідки через внесення китайських компаній до переліку спонсорів війни, — ЗМІ

Reuters пише, що китайська сторона не висунула Україні жодних умов та не встановила жодних «тимчасових рамок», а просто висловила свою точку зору щодо переліку.

Китай попередив Україну про негативні наслідки для їхніх подальших відносин між країнами через те, що НАЗК внесло понад десять китайських компаній до переліку міжнародних спонсорів війни. Про це повідомляє агентство Reuters із посиланням на двох українських високопосадовців.

Як зазначає видання, попередження передали Україні минулого місяця на зустрічі посла Китаю з українськими урядовцями в Києві.

Однак китайська сторона не висунула Україні жодних умов та не встановила жодних «тимчасових рамок», а просто висловила свою точку зору щодо переліку.

Одне з джерел видання зауважило, що Китай може «відігратися» за допомогою купівлі українських товарів, адже КНР є великим споживачем українського зерна, соняшникової олії та залізної руди.

Як відомо, НАЗК зарахувало 48 компаній з усього світу, включно з 14 китайськими, до міжнародних спонсорів війни за те, що їхня діяльність опосередковано допомагає або сприяє росії у веденні війни проти України.

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