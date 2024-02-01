Хакерська група з Китаю атакувала інфраструктуру США, — ФБР

У ФБР вважають, що Китай навмисно готує ґрунт для того, щоб вивести з ладу ключові системи інфраструктури США в разі ворожого конфлікту.

США вдалося припинити хакерську діяльність китайської державної групи, яка атакувала ключові об'єкти державної інфраструктури, такі як електромережі та трубопроводи. Про це повідомило ФБР, передає ВВС.

За словами директора ФБР Крістофера Врея було проведено кампанію із закриття групи Вольт Тайфун, яка зламала сотні старих офісних маршрутизаторів, щоб отримати доступ до даних про американські активи.

Поки що уряд Китаю ніяк не відреагував на звинувачення. Але раніше він уже відкидав звинувачення в спонсорованій державою кібервійні проти інших країн. У минулому Китай також звинувачував США в тому, що Вашингтон є "найбільшою у світі хакерською імперією і глобальним кіберзлочином".

Директор ФБР вважає, що Китай навмисно готує ґрунт для того, щоб вивести з ладу ключові системи інфраструктури США в разі ворожого конфлікту.

Про хакерські атаки групи Вольт Тайфун уперше стало відомо у США в травні минулого року, після того як компанія Microsoft попередила, що група атакувала кілька державних об'єктів, зокрема зламала урядові облікові записи електронної пошти.

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