Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Верховна Рада схвалить законопроект про розмитнення легкових авто через Дію

Подача митної декларації для митного оформлення легкового автомобіля буде відбуватися через Дію, а правильність визначення митної вартості авто буде здійснюватися за Базою даних, яку формуватиме Міністерство цифрової трансформації.

В Україні ліквідують створену 3 роки тому Комісію з регулювання азартних ігор та лотерей – Комітет підтримав законопроект Мінцифри

Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ) буде ліквідована – Рада готується розглянути законопроект, який подав Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Сторонам має бути доступним апеляційне оскарження рішень, які стосуються арешту майна, - позиція Верховного Суду

Право на апеляційне оскарження ухвали слідчого судді про відмову у скасуванні арешту майна – позиція Верховного Суду.

Для отримання коштів від ЄС Україна повинна буде виконувати квартальні індикатори Плану щодо реформ, – Юлія Свириденко

Європарламент має ухвалити регламент Ukraine Facility під час пленарної сесії, запланованої на 26-29 лютого 2024 року.

50 млрд євро від ЄС пов’язані з виконанням плану реформ Ukraine Facility, зокрема щодо підзвітності і доброчесності суддів

Фінансова підтримка від ЄС в рамках Ukraine Facility Європейського Союзу надаватиметься щоквартально за виконання визначених у Плані критеріїв щодо проведення передбачених реформ – зокрема судової.

  1. У світі

Хакерська група з Китаю атакувала інфраструктуру США, — ФБР

22:00, 1 лютого 2024
У ФБР вважають, що Китай навмисно готує ґрунт для того, щоб вивести з ладу ключові системи інфраструктури США в разі ворожого конфлікту.
Хакерська група з Китаю атакувала інфраструктуру США, — ФБР
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

США вдалося припинити хакерську діяльність китайської державної групи, яка атакувала ключові об'єкти державної інфраструктури, такі як електромережі та трубопроводи. Про це повідомило ФБР, передає ВВС.

За словами директора ФБР Крістофера Врея було проведено кампанію із закриття групи Вольт Тайфун, яка зламала сотні старих офісних маршрутизаторів, щоб отримати доступ до даних про американські активи.

Поки що уряд Китаю ніяк не відреагував на звинувачення. Але раніше він уже відкидав звинувачення в спонсорованій державою кібервійні проти інших країн. У минулому Китай також звинувачував США в тому, що Вашингтон є "найбільшою у світі хакерською імперією і глобальним кіберзлочином".

Директор ФБР вважає, що Китай навмисно готує ґрунт для того, щоб вивести з ладу ключові системи інфраструктури США в разі ворожого конфлікту.

Про хакерські атаки групи Вольт Тайфун уперше стало відомо у США в травні минулого року, після того як компанія Microsoft попередила, що група атакувала кілька державних об'єктів, зокрема зламала урядові облікові записи електронної пошти.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Право на відстрочку: як на практиці довести та які зміни пропонує законопроєкт про мобілізацію
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Право на відстрочку: як на практиці довести та які зміни пропонує законопроєкт про мобілізацію
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Катерина Застрожнікова
    Катерина Застрожнікова
    суддя Солом'янського районного суду міста Києва
  • Інна Новікова
    Інна Новікова
    суддя Запорізького окружного адміністративного суду