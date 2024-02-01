Суд штату Делавер скасував виплату $55 мільярдів Ілону Маску від Tesla: мільярдер хоче перереєструвати компанію в Техасі

Маск наголосив, що він негайно винесе це питання на розгляд акціонерів.

Мільярдер Ілон Маск планує перереєструвати Tesla в Техасі після програшу в суді штату Делавер. Він запустив опитування в своїй соцмережі Х щоб дізнатися у користувачів, чи варто переносити корпоративну реєстрацію компанії в інший штат.

Це сталося після того, як суд у штаті Делавер позбавив Ілона Маска виплати $55 мільярдів.

Так, в опитуванні більшість користувачів підтримали цю ідею — з 1,1 мільйона 87,1% заявили, що виробнику електромобілів слід змінити державну реєстрацію.

Маск наголосив, що він негайно винесе це питання на розгляд акціонерів.

Раніше ми писали, що у США суд штату Делавер постановив не виплачувати голові компанії Tesla Ілону Маску винагороду в розмірі $55,8 мільярда. Рішення суду може поставити під загрозу статки мільярдера.

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