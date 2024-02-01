Суд штата Делавер отменил выплату $55 миллиардов Илону Маску от Tesla: миллиардер хочет перерегистрировать компанию в Техасе

Маск подчеркнул, что он немедленно вынесет этот вопрос на рассмотрение акционеров.

Миллиардер Илон Маск планирует перерегистрировать Tesla в Техасе после проигрыша в суде штата Делавер. Он запустил опрос в своей соцсети Х, чтобы узнать у пользователей, стоит ли переносить корпоративную регистрацию компании в другой штат.

Это произошло после того, как суд в штате Делавер лишил Илона Маска выплаты в $55 миллиардов.

Так, в опросе большинство пользователей поддержали эту идею – с 1,1 миллиона 87,1% заявили, что производителю электромобилей следует изменить государственную регистрацию.

Маск подчеркнул, что он немедленно вынесет этот вопрос на рассмотрение акционеров.

Ранее мы писали, что в США суд штата Делавэр постановил не выплачивать главе компании Tesla Илону Маску вознаграждение в размере $55,8 миллиарда. Решение суда может поставить под угрозу состояние миллиардера.

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