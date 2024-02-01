Первый транш от ЕС в 4,5 млрд евро может поступить в Украину в марте, - Минэкономики

Из согласованным странами ЕС 50 млрд евро, Украина рассчитывает получить первый транш объемом 4,5 млрд евро уже в марте.

Первый транш из 50 миллиардов евро, которые ЕС согласовал Украине сегодня в рамках четырехлетней программы Ukraine Facility, может поступить уже в первых числах марта. Об этом сообщила министр экономики Юлия Свириденко.

"Мы рассчитываем получить первый платеж объемом 4,5 млрд евро уже в марте. В настоящее время правительство работает над соответствующим соглашением о переходном финансировании совместно с европейскими партнерами", - отметила она.

Свириденко добавила, что голосование по Ukraine Facility в Европейском совете - "это мощный сигнал о постоянной поддержке Украины со стороны партнеров".

Она подчеркнула, что в настоящее время правительство работает над соответствующим соглашением о переходном финансировании совместно с европейскими партнерами. Мы благодарны нашим союзникам за помощь и доверие к Украине.

В Минэкономики отмечают, что решение Европейского совета также отражает положительную оценку подготовки Плана для Ukraine Facility, которая проходит при координации Министерства экономики. После утверждения регламента в Европарламенте, соответствующие финальные условия программы будут учтены в Плане. Когда документ будет утвержден Правительством, План будет передан на рассмотрение Европейской Комиссии.

План для Ukraine Facility предусматривает осуществление структурных реформ в государственном секторе, проведение ряда экономических реформ, направленных на развитие бизнес-климата и предпринимательства, а также шаги по развитию приоритетных секторов, которые могут обеспечить быстрый экономический рост.

Поддержка в рамках программы Ukraine Facility Европейского Союза будет предоставляться ежеквартально при выполнении определенных в Плане критериев проведения предусматриваемых реформ.

Напомним, что в ЕС согласовали финансирование на 50 млрд евро для Украины.

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