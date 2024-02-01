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  1. В Украине

Испытание и установление соответствия госслужащего занимаемой должности: методические рекомендации НАГС

15:36, 1 февраля 2024
Методические рекомендации НАГС содержат практические советы, рекомендации и алгоритмы, которые помогут правильно и эффективно устанавливать испытания новоназначенным государственным служащим.
Испытание и установление соответствия госслужащего занимаемой должности: методические рекомендации НАГС
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Национальное агентство Украины по вопросам государственной службы приказом от 31 января 2024 № 11-24 утвердило Методические рекомендации по вопросам испытания и установления соответствия государственного служащего занимаемой должности.

В НАГС отмечают, что каждое лицо, вступающее в должность государственной службы, имеет необходимые для этой должности образование и квалификацию, однако способность выполнять задачи и функции по этой должности определяется лицо в процессе работы. Поэтому именно при испытании государственный служащий поймет, насколько ему подходит именно такая работа, а государственный орган определит способность государственного служащего справляться со своими обязанностями. Однако важно испытание организовать таким образом, чтобы его результат осветил цель этой процедуры.

В Нацагенстве добавляют, что методические рекомендации содержат практические советы, рекомендации и алгоритмы, которые помогут правильно и эффективно устанавливать испытания новоназначенным государственным служащим. Кроме того, они содержат образцы документов, которые могут пригодиться при установке испытания.

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