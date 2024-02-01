Армения официально стала участницей Римского устава Международного уголовного суда

Армения стала 24-м государством-участником Римского устава.

Армения стала участницей Римского устава Международного уголовного суда. Об этом сообщает МУС.

Устав вступил в силу для Армении 1 февраля 2024 года.

Ратификация позволяет стране арестовывать путина, если он будет на армянской территории.

МУС отмечает, что Армения стала 24-м государством-участником Римского устава.

Римский устав – это международный договор, благодаря подписанию которого в 1998 году был учрежден Международный уголовный суд. Суд может осуществлять свои функции и полномочия по Римскому уставу на территории любого государства-участника. Юрисдикция суда ограничивается наиболее тяжкими преступлениями, среди которых преступление геноцида, преступления против человечности, военные преступления и преступление агрессии.

Ранее мы писали, что в ноябре Армения передала документ о ратификации Римского устава в Международный уголовный суд.

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