На Закарпатье суд увеличил срок наказания виновнику ДТП, в котором погиб известный футболист

Суд увеличил срок наказания обвиняемому на 2,5 года.

31 января коллегия судей Закарпатского апелляционного суда рассмотрела апелляционную жалобу прокурора на приговор Иршавского районного суда Закарпатской области по обвиняемому в ДТП, в котором погиб закарпатский футболист Мирослав Мудра. Об этом сообщает пресс-служба апелляционного суда.

Суд первой инстанции признал лицо виновным и назначил наказание в виде лишения свободы сроком 3 года с лишением права управления транспортными средствами сроком 3 года.

Напоминается, что поздно вечером, в декабре 2020 года, обвиняемый, будучи лишенным права управления транспортными средствами в 2019 году сроком на 3 года, не имея водительского удостоверения, управляя в состоянии алкогольного опьянения, превышая допустимую скорость движения в пределах населенного пункта, а именно 50 км/ч, проявил невнимательность к сложившейся дорожной обстановке и ее изменениям - с момента возникновения препятствия для движения в виде автомобиля, двигавшегося попутно в пределах его полосы с меньшей скоростью движения, которое обвиняемый объективно мог обнаружить, не соблюдал безопасную дистанцию и безопасный интервал, не принял меры для уменьшения скорости и допустил столкновение передней правой частью управляемого им автомобиля с задней левой частью автомобиля марки «Volkswagen Caddy», что привело к потере обвиняемым вождения автомобиля, выезду его через встречную полосу движения , по ходу своего движения, обочины, с последующим наездом на трех пешеходов.

В результате ДТП один пострадавший получил телесные повреждения средней степени тяжести, второй пострадавший получил тяжкие телесные повреждения, опасные для жизни. А Мирослав Мудра в результате этого ДТП отлетел на несколько десятков метров и мгновенно умер, получив телесные повреждения несовместимые с жизнью.

Суд апелляционной инстанции признал назначенное местным судом наказание заведомо несправедливым.

Закарпатский апелляционный суд постановил: апелляционную жалобу Закарпатской областной прокуратуры удовлетворить частично, а приговор Иршавского районного суда Закарпатской области от 10 февраля 2022 в части назначения наказания отменить.

В этой части принять новый, назначив наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет 6 месяцев с лишением права управления транспортными средствами на срок 3 года. В остальном приговор оставить без изменений.

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