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  1. В Украине

На Закарпатье суд увеличил срок наказания виновнику ДТП, в котором погиб известный футболист

19:00, 1 февраля 2024
Суд увеличил срок наказания обвиняемому на 2,5 года.
На Закарпатье суд увеличил срок наказания виновнику ДТП, в котором погиб известный футболист
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31 января коллегия судей Закарпатского апелляционного суда рассмотрела апелляционную жалобу прокурора на приговор Иршавского районного суда Закарпатской области по обвиняемому в ДТП, в котором погиб закарпатский футболист Мирослав Мудра. Об этом сообщает пресс-служба апелляционного суда.

Суд первой инстанции признал лицо виновным и назначил наказание в виде лишения свободы сроком 3 года с лишением права управления транспортными средствами сроком 3 года.

Напоминается, что поздно вечером, в декабре 2020 года, обвиняемый, будучи лишенным права управления транспортными средствами в 2019 году сроком на 3 года, не имея водительского удостоверения, управляя в состоянии алкогольного опьянения, превышая допустимую скорость движения в пределах населенного пункта, а именно 50 км/ч, проявил невнимательность к сложившейся дорожной обстановке и ее изменениям - с момента возникновения препятствия для движения в виде автомобиля, двигавшегося попутно в пределах его полосы с меньшей скоростью движения, которое обвиняемый объективно мог обнаружить, не соблюдал безопасную дистанцию и безопасный интервал, не принял меры для уменьшения скорости и допустил столкновение передней правой частью управляемого им автомобиля с задней левой частью автомобиля марки «Volkswagen Caddy», что привело к потере обвиняемым вождения автомобиля, выезду его через встречную полосу движения , по ходу своего движения, обочины, с последующим наездом на трех пешеходов.

В результате ДТП один пострадавший получил телесные повреждения средней степени тяжести, второй пострадавший получил тяжкие телесные повреждения, опасные для жизни. А Мирослав Мудра в результате этого ДТП отлетел на несколько десятков метров и мгновенно умер, получив телесные повреждения несовместимые с жизнью.

Суд апелляционной инстанции признал назначенное местным судом наказание заведомо несправедливым.

Закарпатский апелляционный суд постановил: апелляционную жалобу Закарпатской областной прокуратуры удовлетворить частично, а приговор Иршавского районного суда Закарпатской области от 10 февраля 2022 в части назначения наказания отменить.

В этой части принять новый, назначив наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет 6 месяцев с лишением права управления транспортными средствами на срок 3 года. В остальном приговор оставить без изменений.

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