На Закарпатті суд збільшив термін покарання винуватцю ДТП, в якій загинув відомий футболіст

Суд збільшив термін покарання обвинуваченому на 2,5 роки.

31 січня колегія суддів Закарпатського апеляційного суду розглянула апеляційну скаргу прокурора на вирок Іршавського районного суду Закарпатської області щодо обвинуваченого у ДТП, в якій загинув закарпатський футболіст Мирослав Мудра. Про це повідомляє пресслужба апеляційного суду.

Суд першої інстанції визнав особу винуватою та призначив покарання у виді позбавлення волі строком на 3 роки з позбавленням права керування транспортними засобами на строк 3 роки.

Нагадується, що пізно ввечері, в грудні 2020 року, обвинувачений, будучи позбавленим права керування транспортними засобами у 2019 році строком на 3 роки, не маючи водійського посвідчення, керуючи у стані алкогольного сп`яніння, перевищуючи допустиму швидкість руху у межах населеного пункту, а саме 50 км/год, проявив неуважність до дорожньої обстановки, що склалася, та її змін - з моменту виникнення перешкоди для руху у вигляді автомобіля, що рухався попутно в межах його смуги з меншою швидкістю руху, який обвинувачений об`єктивно був спроможний виявити, не дотримався безпечної дистанції та безпечного інтервалу, не вжив заходів для зменшення швидкості та допустив зіткнення передньою правою частиною керованого ним автомобіля із задньою лівою частиною автомобіля марки «Volkswagen Caddy», що призвело до втрати обвинуваченим керування автомобілем, виїзду його через зустрічну смугу руху на ліве, по ходу свого руху, узбіччя, з послідуючим наїздом на трьох пішоходів.

У результаті ДТП один потерпілий отримав тілесні ушкодження середнього ступеню тяжкості, другий потерпілий отримав тяжкі тілесні ушкодження, що небезпечні для життя. А Мирослав Мудра у результаті цього ДТП, відлетів на кілька десятків метрів і миттєво помер, отримавши тілесні ушкодження несумісні із життям.

Суд апеляційної інстанції визнав призначене місцевим судом покарання явно несправедливим.

Закарпатський апеляційний суд постановив: апеляційну скаргу Закарпатської обласної прокуратури задовольнити частково, а вирок Іршавського районного суду Закарпатської області від 10 лютого 2022 року в частині призначення покарання скасувати. В цій частині ухвалити новий, призначивши покарання у виді позбавлення волі на строк 5 років 6 місяців з позбавленням права керування транспортними засобами на строк 3 роки. В решті вирок залишити без змін.

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