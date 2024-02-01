Вірменія офіційно стала учасницею Римського статуту Міжнародного кримінального суду

Вірменія стала 24-ю державою-учасницею Римського статуту.

Вірменія стала учасницею Римського статуту Міжнародного кримінального суду. Про це повідомляє МКС.

Статут набув чинності для Вірменії 1 лютого 2024 року.

Ратифікація дозволяє країні зарештовувати путіна, якщо він буде на вірменській території.

МКС зазначає, що Вірменія стала 24-ю державою-учасницею Римського статуту.

Римський статут – це міжнародний договір, завдяки підписанню якого у 1998 році заснували Міжнародний кримінальний суд. Суд може здійснювати свої функції і повноваження за Римським статутом на території будь-якої держави-учасниці. Юрисдикція суду обмежується найбільш тяжкими злочинами, серед яких — злочин геноциду, злочини проти людяності, воєнні злочини та злочин агресії.

Раніше ми писали, що у листопаді Вірменія передала документ про ратифікацію Римського статуту до Міжнародного кримінального суду.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.