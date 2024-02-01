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Випробування та встановлення відповідності держслужбовця займаній посаді: методичні рекомендації НАДС

15:36, 1 лютого 2024
Методичні рекомендації НАДС містять практичні поради, рекомендації та алгоритми, яка допоможуть правильно та ефективно встановлювати випробування новопризначеним державним службовцям.
Випробування та встановлення відповідності держслужбовця займаній посаді: методичні рекомендації НАДС
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Національне агентство України з питань державної служби наказом від 31 січня 2024 року № 11-24 затвердило Методичні рекомендації з питань випробування та встановлення відповідності державного службовця займаній посаді.

У НАДС зазначають, що Кожна особа, яка вступає на посаду держаної служби, має необхідні для цієї посади освіту та кваліфікацію, проте спроможність виконувати завдання і функції за цією посадою визначається лице в процесі роботи. Тому саме під час випробування державний службовець зрозуміє на скільки йому підходить саме така робота, а державний орган визначить спроможність державного службовця справлятись зі своїми обов’язками. Проте важливо випробування організувати таким чином, щоб його результат висвітлив мету цієї процедури.

У Національному агентстві додають, що ці методичні рекомендації містять практичні поради, рекомендації та алгоритми, яка допоможуть правильно та ефективно встановлювати випробування новопризначеним державним службовцям. Крім того, вони містять зразки документів, що можуть знадобитись при встановленні випробування.

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