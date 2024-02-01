В ЕС согласовали финансирование на 50 млрд евро для Украины – Шарль Мишель

Все 27 стран-членов ЕС согласовали пакет финансовой помощи для Украины на €50 млрд.

Все 27 лидеров договорились о дополнительном €50-миллиардном пакете поддержки для Украины в рамках бюджета ЕС. Об этом сообщил глава Европейского совета Шарль Мишель.

«Все 27 лидеров согласовали дополнительный пакет помощи Украине в размере 50 млрд евро в рамках бюджета ЕС. Это обеспечивает постоянное, долгосрочное, предусмотреное финансирование для Украины. ЕС принимает на себя лидерство и ответственность в поддержке Украины. Мы знаем, что поставлено на карту», – написал Шарль Мишель.

Как пояснил Премьер-министр Денис Шмыгаль, Ukraine Facility – это четырехлетняя программа общим объемом 50 млрд евро. Значительная часть этих средств будет направлена в госбюджет и поможет в финансировании бюджетного дефицита.

Еще один компонент программы предполагает создание специального инвестиционного инструмента для покрытия рисков в приоритетных секторах. Он позволит привлечь дополнительные денежные средства на инвестиции.

Ранее Премьер отметил, что Украина рассчитывает, что на саммите Европейского совета, который состоится 1 февраля, будет принято положительное решение о выделении финансовой поддержки Украине в размере 50 млрд евро по программе Ukraine Facility.

По его словам, эта программа предусматривает не только выделение средств, но и системную трансформацию Украины по пути в ЕС.

Напомним, что Кабмин 29 декабря утвердил проект Плана Ukraine Facility для предоставления его Европейской комиссии. Как сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, «совместно с бизнесом, общественным сектором, депутатским корпусом регионами провели огромную работу по его созданию. Сейчас есть текущие наработки, к которым Еврокомиссия еще предоставит свои комментарии и предложения».

Денис Шмыгаль добавил, что финальные условия программы Украина будет иметь после утверждения регламента Ukraine Facility Европейским советом, заседание которого запланировано на 1 февраля 2024 года.

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