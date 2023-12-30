Завершение квалифоценивания судей и создание нового админсуда, - Кабмин утвердил и передаст Еврокомиссии План Ukraine Facility для получения 50 млрд евро

Утвержденный Правительством План Ukraine Facility для получения финансового ресурса в 50 млрд евро предусматривает дальнейшие шаги по реформе судебной власти.

Кабмин 29 декабря утвердил проект Плана Ukraine Facility для предоставления его Европейской комиссии. Как сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, «совместно с бизнесом, общественным сектором, депутатским корпусом регионами провели огромную работу по его созданию. Сейчас есть текущие наработки, к которым Еврокомиссия еще предоставит свои комментарии и предложения».

Денис Шмыгаль добавил, что финальные условия программы Украина будут иметь после утверждения регламента Ukraine Facility Европейским советом, заседание которого запланировано на 1 февраля 2024 года.

«Согласование Еврокомиссией финальной версии плана откроет для Украины доступ к финансовому ресурсу в 50 млрд. евро на 4 года, из которых 39 млрд. евро будет направлено на обеспечение макрофинансовой стабильности. Мы благодарны европейским партнерам за столь мощный инструмент поддержки и ожидаем, что сможем воспользоваться им как можно быстрее», — отметил Премьер-министр.

Так, основные направления реформирования на 2024–2027 годы, также охваченные Компонентом I Ukraine Facility, будут включать продолжение реформы судебной системы, направленной на восстановление доверия общества и бизнеса к судебной системе (в частности, путем восстановления прозрачного отбора судей, завершения отбора и назначения судей КСУ в соответствии с новой нормативно-правовой базой, восстановлением и завершением квалификационного оценивания действующих судей и обеспечением укрепления системы дисциплинарной ответственности), а также созданием нового административного суда для рассмотрения дел, связанных с центральными государственными органами, и укрепления существующих инструментов добродетели судей.

Далее приводим цитаты из этого Плана, направленного Кабмину за подписью первой вице-премьера — министера экономики Юлии Свириденко. Напомним, ранее она заявляла, что Украине, возможно, придется отложить выплаты государственным служащим и пенсионные выплаты миллионам граждан, если Запад не предоставит обещанную финансовую помощь в начале 2024 года.

Реформи, які підлягають реалізації в рамках Компонента І Ukraine Facility

Реформа 1. Посилення підзвітності, доброчесності та професіоналізму судової влади

Опис реформи: Для закріплення результатів реформи судової системи та зміцнення довіри громадськості до судової влади необхідно здійснити комплекс взаємопов’язаних заходів. Зокрема, оновлена ВККС має відновити відбір нових суддів для заповнення щонайменше 20% суддівських вакансій.

ВККС також має завершити кваліфікаційне оцінювання (перевірку) 50% діючих суддів, щоб усі судді в Україні пройшли належну перевірку відповідно до змін до Конституції 2016 року. Слід зміцнити систему декларування та перевірки доброчесності суддів.

Реформа передбачає кілька складових, зокрема:

Удосконалення відбору суддів і запуск процедури відбору суддів на основі вдосконалених механізмів

Не менше 20% вакансій суддів, наявних станом на 16.10.2023 (загальна кількість вакантних посад

2205), заповнюється на основі зміненого законодавства, яке включатиме такі елементи:

спрощені етапи відбору та скорочені періоди обов’язкової підготовки суддів;

послідовне застосування чітких та належним чином опублікованих критеріїв оцінювання та методології оцінювання професійної компетентності та доброчесності кандидатів на посаду судді;

залучення Громадської ради доброчесності до оцінювання доброчесності кандидатів на посади суддів у випадках, коли цього вимагає закон.

Відповідальний орган: Вища кваліфікаційна комісія суддів Термін: 3 квартал 2025 року

Створення нового суду для розгляду адміністративних справ за участю національних державних органів, укомплектованого суддями, які пройшли належну перевірку

Створено новий суд для розгляду адміністративних справ за участю національних державних органів, який складається з першої та апеляційної інстанцій і судді, якого обираються після перевірки доброчесності та професіоналізму із залученням незалежних експертів.

Відповідальний орган: Верховна Рада України Термін: 3 квартал 2025 року

Забезпечення передбачуваності, сталості та відкритості дисциплінарної практики щодо суддів

Проведено кваліфікаційного оцінювання (перевірку) 50% суддів, які повинні були його пройти станом на 30.09.2016 в установленому порядку та із залученням Громадської ради доброчесності.

Відповідальний орган: Вища кваліфікаційна комісія суддів Термін: 4 квартал 2025 року

20 % старих дисциплінарних справ, не розглянутих станом на 31.12.2023, вирішуються із залученням Служби дисциплінарних інспекторів та на основі методики визначення пріоритетів Вищої ради правосуддя, що підтверджено її рішеннями, що опубліковані на офіційному сайті ВРП.

Відповідальний орган: Вища рада правосуддя Термін: 1 квартал 2025 року

Набрали чинності закони та акти ВККС, відповідно до яких мають бути переглянуті декларації доброчесності суддів та процес їх перевірки .

Ці правові акти містять такі елементи:

уточнення змісту декларацій доброчесності та підстав для початку перевірки;

розширення часового періоду, на який поширюється перевірка;

удосконалення процедури перевірки шляхом деталізації механізмів та строків перевірки, визначення прав та обов’язків фізичних та юридичних осіб, залучених до процесу перевірки, роз’яснення правових наслідків перевірки.

Відповідальний орган: Верховна Рада України, Вища кваліфікаційна комісія суддів України Термін: 2 квартал 2025 року.

Автор: Наталья Мамченко

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