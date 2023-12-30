Как приобрести новое жилье с помощью программы «єВідновлення»

Владелец жилищного сертификата, полученного от государства по программе «єВідновлення» в качестве компенсации за уничтоженное в результате войны жилье, может обменять его на новый дом.

Фото: vartairpin.org

Каждый владелец жилищного сертификата, полученного от государства по программе «єВідновлення» в качестве компенсации за уничтоженное в результате войны жилье, может обменять его на новый дом. Об этом сообщает глава партии «Слуга народа», глава комитета по вопросам градостроительства Елена Шуляк.

По ее словам, для получения сертификата гражданину необходимо забронировать соответствующие средства. Для этого необходимо обновить приложение Дія до последней версии, после чего в разделе «єВідновлення» открыть вкладку «Сертификаты на жилье» и нажать «Забронировать средства».

В течение 5 рабочих дней вам поступит подтверждение в приложении «Дія» о том, что средства забронированы. А на покупку новой недвижимости у граждан есть 30 дней.

«Для того чтобы приобрести новое жилье, нужно подать заявление на бронирование средств на покупку нового дома. Но перед тем как бронировать средства необходимо прекратить право собственности на уничтоженный объект недвижимости. Для этого нужно обратиться в ЦНАП или нотариусы, которые имеют полномочия государственных регистраторов», - добавила она.

Шуляк также подчеркнула, что именно гражданин выбирает населенный пункт и тип своего нового жилья: будь то квартира на вторичном рынке или инвестиция в первичную недвижимость. Государство не может изменить выбор гражданина, выбирающего свой дом.

Нардеп также отметила, что по состоянию на сегодняшний день украинцы подали уже 7781 заявлений на компенсацию за уничтоженное жилье и 3179 из них уже обработаны.

«По количеству поданных заявлений с значительным отрывом от других областей лидируют Харьковская и Киевская области, где подано соответственно 3144 и 2148 заявлений. Следующая в списке областей, жители которых активно подают заявления на компенсацию «єВідновлення» по уничтоженному жилью – Николаевская. Ее жители подали 623 заявления», - подытожила Шуляк.

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