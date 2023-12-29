Нацполиция ликвидировала масштабную сеть мошеннических колл-центров с миллиардными оборотами

Правоохранители ликвидировали ячейки мошенников в 16 регионах Украины.

Источник фото: Национальная полиция Украины

В рамках спецоперации, правоохранители прекратили функционирование обширной сети мошеннических колл-центров с миллиардными оборотами. Более 2500 операторов работали в указанных "офисах", которые располагались почти во всех областных центрах страны. В проведении совместных мероприятий по пресечению деятельности этих колл-центров было задействовано более 840 правоохранителей, из которых 660 - представители полиции. Об этом сообщила Национальная полиция Украины.

Результатом операции стала ликвидация очагов мошенников в 16 регионах Украины, включая Киев, Днепр, Ивано-Франковск, Одессу, Тернополь, Ровно, Запорожье, Полтаву, Винницу, Сумы, Львов, Черкассы, Закарпатье, Чернигов, Кропивницкий и Харьков.

В каждом из этих колл-центров работало от 50 до 200 операторов, которых набирали через мессенджеры. Путем отправки предложений о работе и обещаний стабильного заработка, злоумышленники проводили собеседования и отбирали кандидатов с лучшими коммуникативными навыками. После этого, претендентов знакомили с работой и учили, как манипулировать потенциальными жертвами во время общения.

Выступая в роли представителей государственных органов, банков, инвестиционных и телекоммуникационных компаний, преступники сначала получали конфиденциальные данные граждан, а затем осуществляли перевод денег с их банковских счетов на счета подконтрольных лиц. Эта схема распространялась не только на украинцев, но и на граждан Европейского Союза и Соединенных Штатов Америки.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.