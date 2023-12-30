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  1. В Украине

Microsoft планирует сделать переустановку Windows гораздо быстрее и проще: подробности

00:00, 30 декабря 2023
Microsoft тестирует метод переустановки Windows 11 с помощью Центра обновления.
Microsoft планирует сделать переустановку Windows гораздо быстрее и проще: подробности
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В Windows 11 появилась новая функция, существенно упрощающая процесс переустановки операционной системы. Об этом сообщает Windows Latest.

Также нововведение запросит процесс устранения ошибок, с которыми не удалось справиться с другими методами.

Ранее восстановить или переустановить ОС можно было только посредством создания загрузочного накопителя с соответствующим образом операционной системы. Теперь пользователи смогут выполнить все это прямо из Центра обновления.

Восстановление системы через Центр обновления позволит пользователям скачать актуальный образ Windows 11 и установить его поверх текущего с сохранением всех приложений, игр и настроек. По сути, теперь Windows можно сбросить так же как это реализовано в смартфонах.

Для этого необходимо в разделе "Параметры" → "Система" → "Восстановление" выбрать "Сбросить этот ПК", выбрав чистую установку или метод с сохранением данных пользователя.

Пока эта возможность доступна пользователям Windows 11, но с ближайшим обновлением такая возможность появится и в официальной сборке. Скорее всего, это произойдет в феврале или марте 2024 года.

Помимо обновленной переустановки, с одним из ближайших апдейтов в Windows 11 также появится новый режим энергосбережения. Любопытно, что его можно включить как для ноутбуков, так и для десктопных компьютеров.

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