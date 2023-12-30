Microsoft планує зробити перевстановлення Windows набагато швидшим і простішим: подробиці

Microsoft тестує метод переустановлення Windows 11 за допомогою «Центру оновлення».

У Windows 11 з'явилася нова функція, яка суттєво спрощує процес переустановлення операційної системи. Про це повідомляє Windows Latest.

Також нововведення спросить процес усунення помилок, з якими не вдалося справитись іншими методами.

Раніше відновити або перевстановити ОС можна було тільки за допомогою створення завантажувального накопичувача з відповідним образом операційної системи. Тепер користувачі зможуть виконати все це прямо з «Центру оновлення».

Відновлення системи через «Центр оновлення» дозволить користувачам завантажити актуальний образ Windows 11 і встановити його поверх поточного зі збереженням всіх програм, ігор і налаштувань. По суті, тепер Windows можна «скинути» так само як це реалізовано в смартфонах.

Для цього необхідно в розділі «Параметри» → «Система» → «Відновлення» вибрати «Скинути цей ПК», вибравши чисту установку або метод зі збереженням даних користувача.

Поки ця можливість доступна користувачам бета-версії Windows 11, але з найближчим оновленням така можливість з'явиться і в офіційній збірці. Найімовірніше, це станеться в лютому або березні 2024 року.

Окрім оновленого переустановлення, з одним з найближчих апдейтів в Windows 11 також з'явиться новий режим енергозбереження. Цікаво, що його можна включити як для ноутбуків, так і для десктопних комп'ютерів.

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