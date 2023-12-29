В Кабміні сподіваються, що Єврокомісія відкриє для України доступ до фінансового ресурсу в 50 млрд євро

Фінансування дефіциту бюджету 2024 року та макрофінансова ситуація стали темою активних обговорень в останні дні, зазначив Денис Шмигаль.

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Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання Уряду 29 грудня підкреслив, що фінансування дефіциту бюджету 2024 року та макрофінансова ситуація стали темою активних обговорень в останні дні.

Нагадаємо, раніше видання Bloomberg з посиланням на лист Шмигаля до Міжвідомчої координаційної платформи донорів повідомляло, що український очільник Уряду попросив екстреної зустрічі з міжнародними донорами, оскільки країна зіткнулася з «надзвичайно високою невизначеністю» щодо свого бюджету у 2024 році. За даними джерела, у листі йдеться про те, що фінансування потрібне уже в січні та має бути спрямоване на бюджетні потреби. Він зазначає, що понад $110 млрд затрималися через «політичну боротьбу в США та ЄС».

Також раніше перша віце-прем'єрка — міністерка економіки Юлія Свириденко заявляла, що Україні, можливо, доведеться відкласти виплати державним службовцям та пенсійні виплати мільйонам громадян, якщо Захід не надасть обіцяної фінансової допомоги на початку 2024 року.

29 грудня Шмигаль зазначив, що наступного року Україна потребуватиме понад 37 млрд доларів зовнішнього фінансування.

«Ми звичайно розраховуємо на підтримку наших міжнародних партнерів. Адже наразі маємо домовленості з одинадцятьма державами про багаторічні програми фінансування. Маємо програму розширеного фінансування з МВФ. Маємо підтримку інших міжнародних фінансових організацій», — підкреслив очільник Уряду.

Прем’єр-міністр наголосив, що пенсії надалі будуть платитися вчасно. Індексація відбудеться в березні 2024 року, як це передбачає закон. Зарплати вчителів та лікарів так само, за його словами, виплачуватимуться вчасно.

Денис Шмигаль додав, що фінальні умови програми Україна буде мати після затвердження регламенту Ukraine Facility Європейською радою, засідання якої заплановане на 1 лютого 2024 року.

«Погодження Єврокомісією фінальної версії плану відкриє для України доступ до фінансового ресурсу в 50 млрд євро на 4 роки, з яких 39 млрд євро буде спрямовано на забезпечення макрофінансової стабільності. Ми вдячні європейським партнерам за такий потужний інструмент підтримки й очікуємо, що зможемо скористатися ним якнайшвидше», — відзначив він.

Нагадаємо, що 29 грудня стало відомо про рішення Кабміну скоротити кількість посад чиновників на 20 тисяч задля економії. Також Нацбанк вперше підняв курс долара вище 38 гривень, що стало історичним максимумом.

Автор: Наталя Мамченко

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