Новий історичний максимум: Нацбанк вперше підняв курс долара вище 38 гривень

Офіційний курс на 1 січня 2024 року встановлено на такому рівні: 38,002 гривень за 1 долар (+0,0196 грн).

Національний банк знову підвищив курс долара за підсумками торгів на міжбанку. Долар подорожчав до нового історичного максимуму. Про це йдеться на сайті регулятора.

Так, офіційний курс на 1 січня 2024 року встановлено на такому рівні: 38,002 гривень за 1 долар (+0,0196 грн).

Курс євро становитиме 41,996 гривень за 1 євро (-0,2119 грн). Це нижче за історичний максимум. Однак курс визначається котируваннями пари євро/долар на міжнародному ринку та не залежить від НБУ.

На міжбанку сьогодні курс виріс на 2 копійки до 38,02-38,04 грн/долар (купівля-продаж).

На готівковому ринку зранку курс зріс на 45 копійок до 38,85 грн/долар, а в другій половині дня піднявся до 39,2 грн/долар.

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