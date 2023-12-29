Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
В Кабмине надеются, что Еврокомиссия откроет для Украины доступ к финансовому ресурсу в 50 млрд евро

Финансирование дефицита бюджета 2024 года и макрофинансовая ситуация стали темой активных обсуждений в последние дни, отметил Денис Шмыгаль.

Владимир Зеленский подписал закон об изменении процедур судейской карьеры – он вступит в силу 30 декабря

Закон об усовершенствовании процедур судейской карьеры также предусматривает повышение «минимального» вознаграждения членам Высшего совета правосудия и ВККС до 236 тысяч грн.

Как выглядит ТУ ГСА в Одесской области после ракетного обстрела: ФОТО

В результате попадания ракеты в 40 метрах от здания, в ТУ ГСА выбиты окна и повреждена крыша.

Кабмин утвердил положение о Единой государственной электронной системе э-нотариата

Дату начала функционирования Электронного реестра нотариальных действий, Электронного нотариального архива как составляющих Единой государственной электронной системы э-нотариата определит Министерство юстиции.

Вместо 3 млрд – 198 млн на закупку военной техники, – Кабмин внес изменения в распоряжение о выделении средств Госспецсвязи

Правительство поправило распоряжение, которым в сентябре запланировало выделить Госспецсвязи 3 млрд грн на закупку военной техники и оборудования.

  1. В Украине

Новый исторический максимум: Нацбанк впервые поднял курс доллара выше 38 гривен

17:02, 29 декабря 2023
Официальный курс на 1 января 2024 установлен на таком уровне: 38,002 гривен за 1 доллар (+0,0196 грн).
Новый исторический максимум: Нацбанк впервые поднял курс доллара выше 38 гривен
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook , Telegram и Google Новости SUD.UA

Национальный банк снова повысил курс доллара по итогам торгов на межбанке. Доллар подорожал до нового исторического максимума. Об этом идет речь на сайте регулятора.

Так, официальный курс на 1 января 2024 установлен на таком уровне: 38,002 гривен за 1 доллар (+0,0196 грн).

Курс евро составит 41,996 грн за 1 евро (-0,2119 грн). Это ниже исторического максимума. Однако курс определяется котировками пары евро/доллар на международном рынке и не зависит от НБУ.

На межбанке сегодня курс вырос на 2 копейки до 38,02-38,04 грн/доллар (покупка-продажа).

На наличном рынке с утра курс вырос на 45 копеек до 38,85 грн/доллар, а во второй половине дня поднялся до 39,2 грн/доллар.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Мобилизация: какие права следует знать военнообязанным
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Мобилизация: какие права следует знать военнообязанным
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Олег Прудивус
    Олег Прудивус
    голова Запорізького окружного адміністративного суду
  • Оксана Вовченко
    Оксана Вовченко
    суддя Одеського окружного адміністративного суду
  • Петро Марин
    Петро Марин
    суддя Одеського окружного адміністративного суду