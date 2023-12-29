Новый исторический максимум: Нацбанк впервые поднял курс доллара выше 38 гривен

Официальный курс на 1 января 2024 установлен на таком уровне: 38,002 гривен за 1 доллар (+0,0196 грн).

Национальный банк снова повысил курс доллара по итогам торгов на межбанке. Доллар подорожал до нового исторического максимума. Об этом идет речь на сайте регулятора.

Так, официальный курс на 1 января 2024 установлен на таком уровне: 38,002 гривен за 1 доллар (+0,0196 грн).

Курс евро составит 41,996 грн за 1 евро (-0,2119 грн). Это ниже исторического максимума. Однако курс определяется котировками пары евро/доллар на международном рынке и не зависит от НБУ.

На межбанке сегодня курс вырос на 2 копейки до 38,02-38,04 грн/доллар (покупка-продажа).

На наличном рынке с утра курс вырос на 45 копеек до 38,85 грн/доллар, а во второй половине дня поднялся до 39,2 грн/доллар.

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