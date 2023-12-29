Суд обязал внести в реестр памятников курганный могильник в Закарпатье

Суд постановил внести уникальный памятник скифской эпохи в государственный реестр недвижимых памятников Украины.

Закарпатский окружной административный суд постановил внести в государственный реестр недвижимых памятников Украины уникальный памятник скифской эпохи - курганный могильник в Закарпатской области. Об этом сообщает областная прокуратура.

Решение суд принял по иску Хустской окружной прокуратуры, доказывавшей необходимость внесения памятника археологии местного значения в селе Белки в госреестр.

Кроме того, суд признал противоправным бездействие местного сельского совета, который не изготовил учетную документацию и не подал предложения в орган охраны культурного наследия высшего уровня – Департамента культуры Закарпатской ОГА.

Курганный могильник в Белках (или Белковский могильник) – это два кургана высотой до 2 м. Они находятся в урочище "Под городищем", относятся к раннему периоду железных суток и занимают плющ 0,5 га. Достопримечательность считается уникальной, ведь позволяет изучать историю Закарпатья времен скифской эпохи – VI-IV вв. до н.э.

Раскопки здесь начались в 30-х годах 20 века. Чуть позже во время археологических раскопок в этих курганах обнаружили древние захоронения, а в окрестностях села – остатки поселения того времени и бронзовые изделия.

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