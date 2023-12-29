Суд зобов'язав внести у реєстр пам’яток курганний могильник на Закарпатті

Суд постановив внести унікальну пам’ятку скіфської епохи до державного реєстру нерухомих пам'яток України.

Закарпатський окружний адміністративний суд постановив внести до державного реєстру нерухомих пам'яток України унікальну пам’ятку скіфської епохи - курганний могильник у Закарпатській області. Про це повідомляє обласна прокуратура.

Рішення суд прийняв за позовом Хустської окружної прокуратури, яка доводила необхідність внесення пам’ятки археології місцевого значення в селі Білки до держреєстру.

Крім того, суд визнав протиправною бездіяльність місцевої сільської ради, яка не виготовила облікову документацію та не подала пропозиції до органу охорони культурної спадщини вищого рівня – Департаменту культури Закарпатської ОДА.

Курганний могильник у Білках (або Білківський могильник) – це два кургани висотою до 2 м. Вони знаходяться в урочищі "Під городищем", відносяться до раннього періоду залізної доби та займають плющу 0,5 га. Пам’ятка вважається унікальною, адже дозволяє вивчати історію Закарпаття часів скіфської епохи – VI-IV ст до н.е.

Розкопки тут почалися в 30-х роках 20 століття. Трохи пізніше під час археологічних розкопок у цих курганах виявили давні поховання, а на околицях села – залишки тогочасного поселення та бронзові вироби.

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