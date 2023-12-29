Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
В Кабміні сподіваються, що Єврокомісія відкриє для України доступ до фінансового ресурсу в 50 млрд євро

Фінансування дефіциту бюджету 2024 року та макрофінансова ситуація стали темою активних обговорень в останні дні, зазначив Денис Шмигаль.

Володимир Зеленський підписав закон про зміну процедур суддівської кар’єри – він набуде сили 30 грудня

Закон щодо удосконалення процедур суддівської кар’єри також передбачає підвищення «мінімальної» винагороди членам Вищої ради правосуддя та ВККС до 236 тисяч грн.

Як виглядає ТУ ДСА в Одеській області після ракетного обстрілу: ФОТО

Внаслідок влучання ракети в 40 метрах від будівлі, в ТУ ДСА вибиті вікна та пошкоджено дах

Кабмін затвердив положення про Єдину державну електронну систему е-нотаріату

День початку функціонування Електронного реєстру нотаріальних дій, Електронного нотаріального архіву як складових Єдиної державної електронної системи е-нотаріату визначить Міністерство юстиції.

Замість 3 млрд – 198 млн на закупівлю військової техніки, – Кабмін вніс зміни до розпорядження про виділення коштів Держспецзв’язку

Уряд поправив розпорядження, яким у вересні запланував виділити Держспецзв’язку 3 млрд грн на закупівлю військової техніки та обладнання.

  1. В Україні

Суд зобов'язав внести у реєстр пам’яток курганний могильник на Закарпатті

18:15, 29 грудня 2023
Суд постановив внести унікальну пам’ятку скіфської епохи до державного реєстру нерухомих пам'яток України.
Суд зобов'язав внести у реєстр пам’яток курганний могильник на Закарпатті
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook , Telegram та Google Новини SUD.UA.

Закарпатський окружний адміністративний суд постановив внести до державного реєстру нерухомих пам'яток України унікальну пам’ятку скіфської епохи - курганний могильник у Закарпатській області. Про це повідомляє обласна прокуратура.

Рішення суд прийняв за позовом Хустської окружної прокуратури, яка доводила необхідність внесення пам’ятки археології місцевого значення в селі Білки до держреєстру.

Крім того, суд визнав протиправною бездіяльність місцевої сільської ради, яка не виготовила облікову документацію та не подала пропозиції до органу охорони культурної спадщини вищого рівня – Департаменту культури Закарпатської ОДА.

Курганний могильник у Білках (або Білківський могильник) – це два кургани висотою до 2 м. Вони знаходяться в урочищі "Під городищем", відносяться до раннього періоду залізної доби та займають плющу 0,5 га. Пам’ятка вважається унікальною, адже дозволяє вивчати історію Закарпаття часів скіфської епохи – VI-IV ст до н.е.

Розкопки тут почалися в 30-х роках 20 століття. Трохи пізніше під час археологічних розкопок у цих курганах виявили давні поховання, а на околицях села – залишки тогочасного поселення та бронзові вироби.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Мобілізація: які права слід знати військовозобов’язаним
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Мобілізація: які права слід знати військовозобов’язаним
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Олег Прудивус
    Олег Прудивус
    голова Запорізького окружного адміністративного суду
  • Оксана Вовченко
    Оксана Вовченко
    суддя Одеського окружного адміністративного суду
  • Петро Марин
    Петро Марин
    суддя Одеського окружного адміністративного суду