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Зарплата членов Высшего совета правосудия и ВККС будет не менее 236 тысяч грн, - вступил в силу закон

Вступил в силу закон, согласно которому размер вознаграждения члена Высшего совета правосудия и ВККС устанавливается в размере должностного оклада судьи Верховного Суда с коэффициентом 1,5, то есть не менее 236 тысяч грн.

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Закон об усовершенствовании процедур судейской карьеры также предусматривает повышение «минимального» вознаграждения членам Высшего совета правосудия и ВККС до 236 тысяч грн.

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Зарплата членов Высшего совета правосудия и ВККС будет не менее 236 тысяч грн, - вступил в силу закон

07:40, 30 декабря 2023
Вступил в силу закон, согласно которому размер вознаграждения члена Высшего совета правосудия и ВККС устанавливается в размере должностного оклада судьи Верховного Суда с коэффициентом 1,5, то есть не менее 236 тысяч грн.
Зарплата членов Высшего совета правосудия и ВККС будет не менее 236 тысяч грн, - вступил в силу закон
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30 декабря вступил в силу закон, которым повышена зарплата членам Высшего совета правосудия и Высшей квалификационной комиссии судей. Минимально теперь им должны выплачивать 236 тысяч грн.

Речь идет о Законе №3511-IX по усовершенствованию процедур судейской карьеры (законопроект 10140-д).

До изменений в соответствии с ч. 2 статьи 21 Закона «О Высшем совете правосудия» размер вознаграждения члена Высшего совета правосудия устанавливался в размере должностного оклада судьи Верховного Суда.

Новым законом предусмотрено, что размер вознаграждения члена ВСП устанавливается в размере должностного оклада судьи Верховного Суда с коэффициентом 1,5.

Базовый размер должностного оклада судьи Верховного Суда составляет 75 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, размер которого установлен на 1 января. Следовательно, должностной оклад членов ВСП с 1 января 2024 года будет составлять не менее 236 475 грн (75*2102 грн*1,5).

Аналогично, не менее 236 тысяч гривен будут получать члены Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС).

Так, законопроектом ч. 7 ст. 102 Закона «О судоустройстве и статусе судей» излагается в следующие редакции:

  • Размер вознаграждения члена Высшей квалификационной комиссии судей Украины устанавливается в размере должностного оклада судьи Верховного Суда с коэффициентом 1,5.
  • Размер вознаграждения члена ВККС, являющегося судьей, равен сумме его судейского вознаграждения, если такая сумма превышает размер должностного оклада судьи Верховного Суда с коэффициентом 1,5.

Напомним, и раньше отдельные члены ВСП получали более 236 тысяч грн.

Например, новая член ВСП Оксана Кваша, избранная на съезде ученых месяц назад, уже задекларировала 302 286 грн зарплаты, полученной в Высшем совете правосудия.

Председатель ВСП Григорий Усик 15 августа 2023 подал сообщение о существенных изменениях в имущественном состоянии – получил в ВСП зарплату в сумме 683 230 грн. Член ВСП Инна Плахтий сообщила о получении 27 августа 2023 года ею 457 363 грн зарплаты в ВСП, Ольга Попикова 15 июня 2023 получила 378 532 грн зарплаты в ВСП. Алла Котелевец в июле 2023 года задекларировала существенные изменения в имущественном состоянии – получение 440,2 тысячи грн от Высшего совета правосудия.

Подробнее о декларациях членов ВСП можно прочитать в анализе «Судебно-юридической газеты» (часть 1, часть 2).

При этом значительно «разгрузит» членов ВСП создание Службы дисциплинарных инспекторов Высшего совета правосудия. Ведь именно дисциплинарные инспекторы будут готовить проекты решений в рамках дисциплинарного производства в отношении судьи.

Поэтому возникает вопрос относительно того, что стало настоятельным основанием для соответствующего повышения вознаграждения членам ВСП, ведь дисциплинарные инспекторы возьмут на себя основную нагрузку.

Напомним, что законом о Государственном бюджете на 2024 год после доработки Минфин добавил финансирование Высшей квалификационной комиссии судей Украины и Высшему совету правосудия. Расходы Высшего совета правосудия в 2024 году будут увеличены на 51% по сравнению с 2023 годом. Так, в этом году на работу ВСП было предусмотрено 232,53 млн. грн. В 2024 году эта сумма составит 352,463 млн. грн. Также будут увеличены расходы на Высшую квалификационную комиссию судей.

Автор: Наталья Мамченко

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