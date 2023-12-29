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  1. В Украине

Как уберечься от мошенников: советы полиции

23:03, 29 декабря 2023
Украинцам дали несколько советов, как уберечься от мошенников.
Как уберечься от мошенников: советы полиции
Фото: tsn.ua
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Патрульная полиция Полтавской области дала гражданам несколько советов, как уберечься от мошенников. Советы обнародовали в пресс-службе ведомства.

Среди них:

- доверяйте только надежным источникам информации (это могут быть государственные сайты, телеканалы);

- обеспечьте надежную защиту своих банковских счетов (не передавайте никому свои пин-коды, используйте ограничения на снятие наличных денег);

- защитите свой компьютер и телефон надежными паролями (если злоумышленник завладеет вашими гаджетами, по крайней мере, он не будет иметь доступ к вашим социальным сетям, счетам и т.д.);

- не загружайте на них сомнительное программное обеспечение (такие компьютерные программы могут использоваться для завладения паролями и т.п.);

- не поддавайтесь сильным эмоциям, ведь часто за ними теряется здравый смысл (это могут быть сообщения о появлении супер выгодного предложения, или наоборот – сообщения типа «ваш сын сбил человека и срочно нужны деньги» и т.д.);

- не пересылайте деньги за товары, если вы не уверены в продавце (это один из самых распространенных видов мошенничества);

- имейте привычку проверять полученную информацию;

- вооружите этими советами старшее поколение и детей.

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