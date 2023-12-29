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Як уберегтися від шахраїв: поради поліції

23:03, 29 грудня 2023
Українцям дали кілька порад, як уберегтися від шахраїв.
Як уберегтися від шахраїв: поради поліції
Фото: tsn.ua
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Патрульна поліція Полтавської області дала громадянам кілька порад, як уберегтися від шахраїв. Поради оприлюднили у пресслужбі відомства.

Серед них:

- довіряйте лише надійним джерелам інформації (це можуть бути державні сайти, телеканали);

- забезпечте надійний захист своїх банківських рахунків (не передавайте нікому свої пін-коди, використовуйте обмеження на зняття готівки тощо);

- захистіть свій комп’ютер та телефон надійними паролями (якщо зловмисник заволодіє вашими гаджетами, принаймні він не матиме доступ до ваших соціальних мереж, рахунків і т.д.);

- не завантажуйте на них сумнівне програмне забезпечення (такі комп’ютерні програми можуть використовуватися для заволодіння паролями тощо);

- не піддавайтеся сильним емоціям, адже часто за ними втрачається здоровий глузд (це можуть бути повідомлення про появу супер вигідної пропозиції, або навпаки — повідомлення на зразок «ваш син збив людину і терміново потрібні гроші» тощо);

- не пересилайте гроші за товари, якщо ви невпевнені в продавцеві (це один з найрозповсюдженіших видів шахрайства);

- майте звичку перевіряти отриману інформацію;

- озбройте цими порадами старше покоління та дітей.

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