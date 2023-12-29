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Кабмін підвищив зарплати особам, які працюють в умовах інтенсивних обстрілів

16:27, 29 грудня 2023
Список робіт, за які виплачується така надбавка, визначатиме начальник обласної військової адміністрації.
Кабмін підвищив зарплати особам, які працюють в умовах інтенсивних обстрілів
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Кабінет міністрів підвищив зарплати особам, які працюють в умовах інтенсивних обстрілів. Про це повідомляє Міністерство реінтеграції тимчасово окупованих територій.

«Ці зміни спрямовані на підвищення зарплат тим, хто працює в умовах інтенсивних обстрілів на території активних бойових дій. Це стосується також державних службовців», - йдеться в повідомленні.

Зокрема, для працівників передбачено можливість збільшити вдвічі розмір надбавки за роботу під час інтенсивних обстрілів на територіях, на яких тривають активні бойові дії, у розрахунку на місяць пропорційно до робочих днів, коли відбувалися обстріли.

Список робіт, за які виплачується така надбавка, визначатиме начальник обласної військової адміністрації.

Також для держслужбовців, які працюють в особливих умовах на територіях активних бойових дій під час інтенсивних обстрілів, посадові оклади визначатимуть із врахуванням коефіцієнта «3» у розрахунку на місяць пропорційно до робочих днів, коли відбувалися обстріли.

Зазначається, що при цьому перелік працівників узгоджуватиметься з відповідною обласною військовою адміністрацією.

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