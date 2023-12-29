Кабмин повысил зарплаты лицам, работающим в условиях интенсивных обстрелов

Список работ, за которые выплачивается такая надбавка, будет определяться начальником областной военной администрации.

Кабинет министров повысил зарплаты лицам, работающим в условиях интенсивных обстрелов. Об этом сообщает Министерство реинтеграции временно оккупированных территорий.

«Эти изменения направлены на повышение зарплат тем, кто работает в условиях интенсивных обстрелов на территории активных боевых действий. Это касается также государственных служащих», – говорится в сообщении.

В частности, для работников предусмотрена возможность увеличить вдвое размер надбавки за работу во время интенсивных обстрелов на территориях, на которых продолжаются активные боевые действия, в расчете на месяц пропорционально рабочим дням, когда происходили обстрелы.

Список работ, за которые выплачивается такая надбавка, будет определяться начальником областной военной администрации.

Также для госслужащих, работающих в особых условиях на территориях активных боевых действий во время интенсивных обстрелов, должностные оклады будут определяться с учетом коэффициента «3» в расчете на месяц пропорционально рабочим дням, когда происходили обстрелы.

При этом перечень работников будет согласовываться с соответствующей областной военной администрацией.

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