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  1. В Украине

Убили пенсионеров, чтобы завладеть имуществом: во Львове суд наказал злоумышленников

22:42, 29 декабря 2023
Один из нападавших зарезал пенсионеров.
Убили пенсионеров, чтобы завладеть имуществом: во Львове суд наказал злоумышленников
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Во Львове двое мужчин признаны виновными в разбойном нападении и умышленном убийстве двух человек, передает Львовская областная прокуратура.

Убийство произошло в 2020 году во Львове. Тогда обвиняемые завладели имуществом супругов пенсионеров.

Они организовали встречу с пострадавшими якобы под предлогом осмотра жилья для дальнейшей аренды.

«Будучи в доме, 20-летний нападающий нанес владельцам многочисленные удары ножом, от которых умерли на месте. В то время его 20-летний сообщник следил за обстановкой на улице», - сказано в сообщении.

После чего обвиняемые присвоили ценные вещи 66-летнему мужчине и находившимся при них 67-летней женщине, а также ключи от другой квартиры, где потерпевшие непосредственно проживали. Впоследствии они проникли туда и украли оттуда имущество.

Злоумышленникам назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы с конфискацией имущества каждому. Приговор суда вступает в законную силу по истечении срока апелляционного обжалования.

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