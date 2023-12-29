Убили пенсионеров, чтобы завладеть имуществом: во Львове суд наказал злоумышленников

Один из нападавших зарезал пенсионеров.

Во Львове двое мужчин признаны виновными в разбойном нападении и умышленном убийстве двух человек, передает Львовская областная прокуратура.

Убийство произошло в 2020 году во Львове. Тогда обвиняемые завладели имуществом супругов пенсионеров.

Они организовали встречу с пострадавшими якобы под предлогом осмотра жилья для дальнейшей аренды.

«Будучи в доме, 20-летний нападающий нанес владельцам многочисленные удары ножом, от которых умерли на месте. В то время его 20-летний сообщник следил за обстановкой на улице», - сказано в сообщении.

После чего обвиняемые присвоили ценные вещи 66-летнему мужчине и находившимся при них 67-летней женщине, а также ключи от другой квартиры, где потерпевшие непосредственно проживали. Впоследствии они проникли туда и украли оттуда имущество.

Злоумышленникам назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы с конфискацией имущества каждому. Приговор суда вступает в законную силу по истечении срока апелляционного обжалования.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.