В Генштабе Польши подтвердили, что в воздушное пространство страны вошла российская ракета

Вражеская ракета якобы потом снова залетела в Украину и была сбита ПВО.

Как сообщалось, во время масштабной атаки российских террористов против Украины в Польше зафиксировали нарушение воздушного пространства.

Начальник Генштаба Польши Веслав Кукула заявил, что воздушное пространство страны нарушила российская ракета. Это произошло примерно в 7 утра. За ракетой следил радар. Об этом сообщает polsatnews.

Издание уточняет, что это могла быть крылатая ракета Х-22 или Х-101. Она якобы потом снова залетела в Украину и была сбита ПВО.

Как отметил командующий Оперативными вооруженными силами генерал-майор Мацей Клиш в комментарии Wiadomości, ракета пробыла в воздушном пространстве Польши около 3 минут.

По его словам, ракета залетела примерно на 40 километров на территорию Польши, а за ее курсом следили с помощью радаров.

Также в Польше заявили, что решили отслеживать траекторию полета ракеты по земле. Однако отметили, что «это всего-навсего техника, к которой необходимо относиться с осторожностью».

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