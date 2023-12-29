Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
Владимир Зеленский подписал закон об изменении процедур судейской карьеры – он вступит в силу 30 декабря

Закон об усовершенствовании процедур судейской карьеры также предусматривает повышение «минимального» вознаграждения членам Высшего совета правосудия и ВККС до 236 тысяч грн.

Как выглядит ТУ ГСА в Одесской области после ракетного обстрела: ФОТО

В результате попадания ракеты в 40 метрах от здания, в ТУ ГСА выбиты окна и повреждена крыша.

Кабмин утвердил положение о Единой государственной электронной системе э-нотариата

Дату начала функционирования Электронного реестра нотариальных действий, Электронного нотариального архива как составляющих Единой государственной электронной системы э-нотариата определит Министерство юстиции.

Вместо 3 млрд – 198 млн на закупку военной техники, – Кабмин внес изменения в распоряжение о выделении средств Госспецсвязи

Правительство поправило распоряжение, которым в сентябре запланировало выделить Госспецсвязи 3 млрд грн на закупку военной техники и оборудования.

Только БЭБ и НАБУ смогут заниматься проверками хозяйственной деятельности бизнеса, — Кабмин одобрил перезагрузку БЭБ

Кабмин предлагает перезагрузить Бюро экономической безопасности, - одобрен законопроект о лишении СБУ функций государственного финансового контроля.

  1. В мире

В Генштабе Польши подтвердили, что в воздушное пространство страны вошла российская ракета

16:12, 29 декабря 2023
Вражеская ракета якобы потом снова залетела в Украину и была сбита ПВО.
В Генштабе Польши подтвердили, что в воздушное пространство страны вошла российская ракета
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook , Telegram и Google Новости SUD.UA

Как сообщалось, во время масштабной атаки российских террористов против Украины в Польше зафиксировали нарушение воздушного пространства.

Начальник Генштаба Польши Веслав Кукула заявил, что воздушное пространство страны нарушила российская ракета. Это произошло примерно в 7 утра. За ракетой следил радар. Об этом сообщает polsatnews.

Издание уточняет, что это могла быть крылатая ракета Х-22 или Х-101. Она якобы потом снова залетела в Украину и была сбита ПВО.

Как отметил командующий Оперативными вооруженными силами генерал-майор Мацей Клиш в комментарии Wiadomości, ракета пробыла в воздушном пространстве Польши около 3 минут.

По его словам, ракета залетела примерно на 40 километров на территорию Польши, а за ее курсом следили с помощью радаров.

Также в Польше заявили, что решили отслеживать траекторию полета ракеты по земле. Однако отметили, что «это всего-навсего техника, к которой необходимо относиться с осторожностью».

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Мобилизация: какие права следует знать военнообязанным
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Мобилизация: какие права следует знать военнообязанным
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Олег Прудивус
    Олег Прудивус
    голова Запорізького окружного адміністративного суду
  • Оксана Вовченко
    Оксана Вовченко
    суддя Одеського окружного адміністративного суду
  • Петро Марин
    Петро Марин
    суддя Одеського окружного адміністративного суду