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  1. У світі

У Генштабі Польщі підтвердили, що у повітряний простір країни увійшла російська ракета

16:12, 29 грудня 2023
Ворожа ракет нібито потім знову залетіла в Україну і була збита ППО.
У Генштабі Польщі підтвердили, що у повітряний простір країни увійшла російська ракета
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Як повідомлялося, під час масштабної атаки російських терористів проти України, в Польщі зафіксували порушення повітряного простору.

Начальник Генштабу Польщі Веслав Кукула заявив, що повітряний простір країни порушила російська ракета. Це сталося приблизно о 7-й ранку. За ракетою слідкував радар. Про це повідомляє polsatnews.

Видання уточнює, що це могла бути крилата ракета Х-22 або Х-101. Вона нібито потім знову залетіла в Україну і була збита ППО.

Як зазначив командувач Оперативних збройних сил генерал-майор Мацей Кліш у коментарі Wiadomości, ракета пробула у повітряному просторі Польщі близько 3 хвилин.

За його словами, ракета залетіла приблизно на 40 кілометрів на територію Польщі, а за її курсом слідкували за допомогою радарів.

Також у Польщі заявили, що вирішили відстежувати траєкторію польоту ракети на землі. Однак зауважили, що «це всього лише техніка, до якої необхідно ставитись з обережністю».

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