Львівський бізнесмен намагався підкупити ДБР, аби зам’яти справу про збитки Міноборони на понад 1 млрд гривень

Львівський бізнесмен намагався дати хабар одному з керівників ДБР в розмірі 500 тисяч доларів США.

Джерело фото: realno.te.ua

Львівський бізнесмен, один з головних постачальників Міністерства оборони, був затриманий правоохоронцями через спробу надати хабар керівникові Державного бюро розслідувань у розмірі 500 тисяч доларів США.

За даними ДБР, бізнесмен пропонував хабар як сприяння у поверненні майна, вилученого з компаній, підконтрольних йому, під час розслідування кримінального провадження. Бюро розпочало кримінальне провадження за фактом оборудок із закупівлями одягу та білизни для Збройних Сил України.

Компанії бізнесмена виграли 23 тендери на постачання Міністерству оборони на суму понад 1,5 мільярда гривень. Під час слідства виявлено, що підприємства, які були залучені для виконання оборонних замовлень, не мали необхідних потужностей для виробництва та зберігання речового майна для потреб Міністерства оборони.

Така діяльність спричинила збитки бюджету, оцінені приблизно в 1,2 мільярда гривень, та призвела до розриву постачання необхідного обладнання.

Державні органи виявили невиконання шести контрактів та факт отримання коштів за повністю не виконані обов'язки з семи договорів. Також встановлено затримку виконання восьми контрактів на термін від 3 до 5 місяців.

Попередні оцінки вказують на можливу суму збитків, що перевищує 1 мільярд гривень.

Досудове розслідування у цій справі продовжується. Вирішується питання щодо оголошення підозри бізнесменові за ч. 3 ст. 369 Кримінального кодексу України та обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, за яким передбачено покарання у вигляді позбавлення волі до 8 років.

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