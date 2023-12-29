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Львовский бизнесмен пытался подкупить ГБР, чтобы замять дело об убытках Минобороны на более 1 млрд гривен

16:20, 29 декабря 2023
Львовский бизнесмен пытался дать взятку одному из руководителей ГБР в размере 500 тысяч долларов США.
Львовский бизнесмен пытался подкупить ГБР, чтобы замять дело об убытках Минобороны на более 1 млрд гривен
Источник фото: realno.te.ua
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Львовский бизнесмен, один из главных поставщиков Министерства обороны, был задержан правоохранителями из-за попытки дать взятку руководителю Государственного бюро расследований в размере 500 тысяч долларов США.

По данным ГБР, бизнесмен предлагал взятку в качестве содействия в возвращении имущества, изъятого из компаний, подконтрольных ему, во время расследования уголовного производства. Бюро начало уголовное производство по факту сделок с закупками одежды и белья для Вооруженных Сил Украины.

Компании бизнесмена выиграли 23 тендера на поставку Министерству обороны на сумму более 1,5 миллиарда гривен. Во время следствия установлено, что предприятия, которые были привлечены для выполнения оборонных заказов, не имели необходимых мощностей для производства и хранения вещевого имущества для нужд Министерства обороны.

Такая деятельность повлекла убытки бюджета, оцененные примерно в 1,2 миллиарда гривен, и привела к разрыву поставок необходимого оборудования.

Государственные органы обнаружили невыполнение шести контрактов и факт получения средств за полностью не выполненные обязанности по семи договорам. Также установлена задержка выполнения восьми контрактов на срок от 3 до 5 месяцев.

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