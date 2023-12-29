У Польщі зафіксували «невідомий об'єкт», який зайшов у повітряний простір з боку України під час масової атаки

З моменту перетину кордону до зникнення сигналу його відстежували радари польської ППО.

У п’ятницю, 29 грудня, під час масштабної атаки російських терористів проти України, в Польщі зафіксували порушення повітряного простору. Про це повідомляє оперативне командування Збройних сил Польщі.

«У ранкові години в повітряний простір Республіки Польща з боку кордону з Україною влетів непізнаний повітряний об'єкт, який з моменту перетину кордону і до зникнення сигналу спостерігався радіолокаційними засобами системи протиповітряної оборони країни», — йдеться у повідомленні.

Відповідно до чинних процедур, оперативний командувач ЗС мобілізував наявні сили й засоби.

Раніше ми писали, що 29 грудня російські окупаційні війська атакували ракетами Львів.

Також ворог завдав ракетного удару по Харкову та по місту Дніпро.

Ще ми писали, 29 грудня російські окупанти атакували ракетами Київ та Одесу.

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