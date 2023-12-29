Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
КРЄС: Орган нагляду за захистом даних судової влади в процесі здійснення правосуддя має бути створений всередині судової влади

Консультативна рада європейських суддів у своєму Висновку підкреслила, що нагляд за даними судової влади, що отримуються в процесі здійснення правосуддя, може становити значний ризик для незалежності, якщо його здійснюватиме виконавчий орган, а не орган всередині судової системи.

Чи праві блогери, що звинувачують нотаріусів, які не приймають документи в Дії для вчинення нотаріальних дій

Чому не можна використовувати паспорт в Дії у нотаріуса.

Законопроект про боротьбу з шахрайськими кол-центрами і фінансовими пірамідами розглянуть у першому читанні

Комітет рекомендував законопроект 10190  про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо встановлення відповідальності за електронно-комунікаційне шахрайство.

Відмова від проходження медичного огляду буде вважатися ухиленням від призову і каратися позбавленням волі до 5 років

Міноборони пропонує карати позбавленням волі від 3 до 5 років за відмову від проходження медогляду в рамках законопроектів про посилення мобілізації.

Будь-які надходження на картку фізособи, за межами підприємництва, пропонують оподатковувати за ставкою 18%, - Нацстратегія доходів

Кабмін ухвалив Національну стратегію доходів, яка пропонує, аби всі доходи фізичних осіб, отримані поза межами підприємницької діяльності, крім тих, що прямо передбачені Податковим кодексом, підлягали оподаткуванню за загальною ставкою податку на доходи фізичних осіб.

  1. У світі

У Польщі зафіксували «невідомий об'єкт», який зайшов у повітряний простір з боку України під час масової атаки

12:31, 29 грудня 2023
З моменту перетину кордону до зникнення сигналу його відстежували радари польської ППО.
У Польщі зафіксували «невідомий об'єкт», який зайшов у повітряний простір з боку України під час масової атаки
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook , Telegram та Google Новини SUD.UA.

У п’ятницю, 29 грудня, під час масштабної атаки російських терористів проти України, в Польщі зафіксували порушення повітряного простору. Про це повідомляє оперативне командування Збройних сил Польщі.

«У ранкові години в повітряний простір Республіки Польща з боку кордону з Україною влетів непізнаний повітряний об'єкт, який з моменту перетину кордону і до зникнення сигналу спостерігався радіолокаційними засобами системи протиповітряної оборони країни», — йдеться у повідомленні.

Відповідно до чинних процедур, оперативний командувач ЗС мобілізував наявні сили й засоби.

Раніше ми писали, що 29 грудня російські окупаційні війська атакували ракетами Львів.

Також ворог завдав ракетного удару по Харкову та по місту Дніпро.

Ще ми писали, 29 грудня російські окупанти атакували ракетами Київ та Одесу.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Мобілізація: які права слід знати військовозобов’язаним
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Мобілізація: які права слід знати військовозобов’язаним
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Олег Прудивус
    Олег Прудивус
    голова Запорізького окружного адміністративного суду
  • Оксана Вовченко
    Оксана Вовченко
    суддя Одеського окружного адміністративного суду
  • Петро Марин
    Петро Марин
    суддя Одеського окружного адміністративного суду