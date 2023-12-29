Росіяни атакували Одесу ракетами та «шахедами»: фото наслідків

Після нічної атаки дронами, зранку росіяни нанесли по Одесі ракетний удар.

Джерело фото: Олег Кіпер / Telegram

Російські окупаційні війська атакували місто Одеса дронами-камікадзе та ракетами. Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер у Telegram.

За його словами, ворог поцілив у житлові будинки мирних жителів. Внаслідок атаки двоє одеситів загинули. 15 людей отримали поранення, серед них двоє дітей - 6 та 8 років.

«Всі постраждалі нині отримують допомогу в медичних закладах міста. Двоє поранених у тяжкому стані», - зазначив він.

Також Олег Кіпер повідомив подробиці нічної атаки ударними безпілотниками.

«В Одеському районі сталося влучання в законсервовану будівлю одного з об'єктів інфраструктури. А в Одесі уламками збитого безпілотника пошкоджено багатоповерхівку. Виникла пожежа, яку оперативно ліквідували співробітники ДСНС», - сказав він.

Ще голова Одеської ОВА додав, що 10 «шахедів» знищили сили ППО ЗСУ.

Джерело фото: Олег Кіпер / Telegram

Раніше ми писали, що у Одесі унаслідок російської атаки пошкоджено будівлю територіального управління ДСА.

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