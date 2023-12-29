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  1. В Україні

рф випустила близько 110 ракет під час ранкової атаки на Україну, — Зеленський

10:36, 29 грудня 2023
Приблизно 110 ракет було випущено російськими терористами, більшу частину збили сили ППО.
рф випустила близько 110 ракет під час ранкової атаки на Україну, — Зеленський
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У п’ятницю, 29 грудня, російські окупанти завдали ударів безпілотниками та різними видами ракет по Україні. Країна-терорист випустила по нашій державі приблизно 110 ракет, більшу частину збито. Про це повідомив Президент Володимир Зеленський.

«Пологовий будинок, навчальні заклади, торговельний центр, багатоповерхівки та приватні будинки, комерційний склад, паркувальний майданчик. Київ, Львів, Одеса, Дніпро, Харків, Запоріжжя й інші наші міста. Сьогодні росія била майже всім, що має у своєму арсеналі: «кинджали», С-300, крилаті ракети, БПлА. Стратегічні бомбардувальники запускали Х-101/Х-505. Приблизно 110 ракет було випущено, більшу частину збито.

На жаль, унаслідок обстрілів є загиблі та поранені. Всі служби працюють у посиленому режимі та надають необхідну допомогу людям. Мої співчуття рідним і близьким загиблих, якнайшвидшого одужання постраждалим.

Ми обовʼязково відповімо терористам на їхні удари. І ми будемо боротися, щоб гарантувати безпеку своїй країні, кожному місту, усьому нашому народу. Російський терор повинен програти – і саме так і буде», — зазначив Президент.

Глава держави також показав наслідки ранкового обстрілу.

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