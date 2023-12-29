Які види пенсій можуть отримати військовослужбовці після служби

Після звільнення з військової служби кожен військовий має право на одну із пенсій.

Військовослужбовці після служби можуть оформити один з видів пенсії. Про це повідомляє «24 канал».

Пенсія за віком

Пенсія за віком призначається за наявності 25 років вислуги, незалежно від віку.

Також її призначають при досягненні на день звільнення зі служби 45-річного віку, за наявності 25 років та більше страхового стажу, з яких не менше ніж 12 років 6 місяців становить військова служба або служба в органах МВС.

Пенсія по інвалідності

Даний вид пенсії можуть призначити, якщо інвалідність настала:

під час служби чи три місяці після неї;

пізніше внаслідок хвороби\каліцтва набутої на службі, у полоні, у заручниках.

Додатковою умовою є що особа у цей період не вчинила злочину проти миру та людства.

Пенсія по втраті годувальника

Така пенсія призначається непрацездатним членам сім'ї, які перебували на утриманні військовослужбовців, що померли загинули або зникли безвісти.

Від чого залежить розмір пенсії військових

При розрахунку пенсії враховуються такі показники:

оклади за посадою, військовим (спеціальним) званням на час звільнення або смерті;

процентна надбавка за вислугу років;

щомісячні додаткові види грошового забезпечення (надбавки, доплати, підвищення) та премії, з яких сплачено єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування. Враховують останні 24 місяці перед звільненням чи смертю.

Як військовим оформити пенсію

Для того, щоб отримати пенсію, необхідно подати заяву та перелік документів до територіального центру комплектування (ТЦК). Після розгляду справи, вони передадуть її до Пенсійного фонду України (ПФУ).

Документи які потрібні:

грошовий атестат (з останнього місця служби);

довідку про розмір щомісячних додаткових видів грошового забезпечення з усіх частин, де військовослужбовець проходив військову службу за останні 24 місяці;

витяги з наказів про зарахування та виключення зі списків особового складу військової частини;

паспорт;

податковий номер;

витяг про реєстрацію місця проживання особи;

довідку ОК-5 з ПФУ;

довідку з реквізитами банківського рахунку.

Для оформлення пенсії по інвалідності, додатково треба:

довідку медико-соціальної експертної комісії;

свідоцтво про хворобу/витяг ВЛК.

Натомість якщо члени сім'ї оформлюють пенсію за втратою годувальника, їм потрібні будуть лише наступні папери:

витяг ЦВЛК;

свідоцтва, які підтверджують родинний зв’язок (свідоцтва про народження, про шлюб тощо);

довідки про навчання дітей.

Якщо пенсіонер має право на декілька видів виплат, він може вибрати найбільш вигідний для нього.

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