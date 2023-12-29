У Дніпрі стався «приліт» по торговельному центру: в ОВА оприлюднили фото

Унаслідок ракетного удару ворога у торговельному центру виникла пожежа.

Джерело фото: Сергій Лисак / соцмережі

Як раніше ми писали, 29 грудня ворог завдав ракетного удару по місту Дніпро.

Голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак повідомив, що у результаті атаки попередньо постраждали майже півтора десятка людей. Чотири людини загинули.

«У Дніпрі маємо «приліт» по торговельному центру. Виникла пожежа. Понівечені приватна оселя, шестиповерхова будівля, пологовий будинок», - написав він на своєму Телеграм-каналі.

Також він оприлюднив фото наслідків російського удару.

Джерело фото: Сергій Лисак / соцмережі

Раніше ми писали, що 29 грудня російські окупаційні війська атакували ракетами Львів.

Також ворог завдав ракетного удару по Харкову та по місту Дніпро.

Ще ми писали, 29 грудня російські окупанти атакували ракетами Київ.

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