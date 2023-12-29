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  1. В Україні

Ракетний удар по Дніпру: пошкоджено пологовий будинок та горить торговельний центр

09:18, 29 грудня 2023
Внаслідок ракетної атаки по Дніпру є загиблі та поранені.
Ракетний удар по Дніпру: пошкоджено пологовий будинок та горить торговельний центр
Ілюстративне фото
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У п’ятницю, 29 грудня, ворог завдав ракетного удару по місту Дніпро.

Впродовж години пролунало кілька серій вибухів.

Як повідомило «Суспільне», у результаті атаки сталося загорання одного з торговельних центрів міста.

Міський голова Борис Філатов на своїй сторінці у Facebook повідомив, що внаслідок ракетної атаки по місту є загиблі й поранені. На місці подій працюють місцеві служби та ДСНС.

За даними видання, також є пошкодження пологового будинку, зокрема там вибиті вікна.

Раніше ми писали, що у Львові російська ракета влучила у житловий будинок.

Також ворог завдав ракетного удару по Харкову.

Ще ми писали, 29 грудня російські окупанти атакували ракетами Київ.

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