У Львові російська ракета влучила у житловий будинок

У Львові у результаті ракетного удару є постраждалі.

У п’ятницю, 29 грудня, російські окупаційні війська атакували ракетами низку міст України.

У Львові, за попередньою інформацією, є влучання у житловий будинок.

Як повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький, у результаті удару є постраждалі.

«В одному з ліцеїв міста почалася пожежа. Ймовірно – через падіння уламків ракети», - повідомив він.

За словами Максима Козицького, на місце прямували всі профільні служби.

Раніше ми писали, що 29 грудня російські окупанти атакували ракетами Київ.

Також ворог завдав ракетного удару по Харкову.

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