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Міноборони пропонує карати позбавленням волі від 3 до 5 років за відмову від проходження медогляду в рамках законопроектів про посилення мобілізації.

Будь-які надходження на картку фізособи, за межами підприємництва, пропонують оподатковувати за ставкою 18%, - Нацстратегія доходів

Кабмін ухвалив Національну стратегію доходів, яка пропонує, аби всі доходи фізичних осіб, отримані поза межами підприємницької діяльності, крім тих, що прямо передбачені Податковим кодексом, підлягали оподаткуванню за загальною ставкою податку на доходи фізичних осіб.

ВРП вирішила розглянути скаргу на колишнього заступника Генпрокурора Анатолія Матіоса, якого звільнили ще у 2019 році

Вища рада правосуддя дійшла висновку про доцільність продовження строку розгляду скарги на рішення Дисциплінарної комісії прокурорів 2017 року.

Володимир Зеленський підписав закон про криміналізацію контрабанди: що зміниться у Кримінальному кодексі, хто буде розслідувати та коли набуде чинності

Як зазначили у ГЮУ Верховної Ради, відтермінування набрання чинності статтею 201-3 «Контрабанда товарів» створить ситуацію, за якої діяння, що де-юре визнане законодавцем згідно з прийнятим законом злочином, де-факто тягнутиме кримінальну відповідальність лише через пів року.

Штучний інтелект і технології можуть значно допомогти у роботі суддям, але не замінити їх, — Висновок КРЄС

Незалежний нагляд за технологіями, які використовує судова система, має здійснювати орган всередині судової влади, - Консультативна рада європейських суддів (КРЄС) у своєму свіжому Висновку не лише детально описала, як суди можуть використати у своїй роботі переваги технологій, але й перелічила застереження. Висновок прокоментував «Судово-юридичній газеті» суддя КСУ, представник від України в КРЄС Віктор Городовенко.

  1. В Україні

Три хвилі атак: ворог завдав ракетного удару по Харкову

08:36, 29 грудня 2023
У Харкові пролунала серія вибухів.
Три хвилі атак: ворог завдав ракетного удару по Харкову
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У п’ятницю, 29 грудня, російські окупанти вдарили ракетами по Харкову. Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.

За його словами, було три хвилі атак.

«Попередньо Харків обстрілювали двома видами ракет - С-300 та Х-22. На даний момент відомо про щонайменше 8 прильотів по місту. Попередньо по Київському та Холодногірському районах, але інформація уточнюється», - повідомив він.

За словами Терехова, є певні проблеми з подачею електрики для транспорта, але фахівці вже працюють над відновленням електропостачання. Поки задіяни тролейбуси на автономному ходу.

Згодом він написав, що є ще щонайменше чотири прильоти.

Раніше ми писали, що 29 грудня російські окупанти атакували ракетами Київ.

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