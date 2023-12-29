Три хвилі атак: ворог завдав ракетного удару по Харкову

У Харкові пролунала серія вибухів.

У п’ятницю, 29 грудня, російські окупанти вдарили ракетами по Харкову. Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.

За його словами, було три хвилі атак.

«Попередньо Харків обстрілювали двома видами ракет - С-300 та Х-22. На даний момент відомо про щонайменше 8 прильотів по місту. Попередньо по Київському та Холодногірському районах, але інформація уточнюється», - повідомив він.

За словами Терехова, є певні проблеми з подачею електрики для транспорта, але фахівці вже працюють над відновленням електропостачання. Поки задіяни тролейбуси на автономному ходу.

Згодом він написав, що є ще щонайменше чотири прильоти.

Раніше ми писали, що 29 грудня російські окупанти атакували ракетами Київ.

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