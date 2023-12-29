Три волны атак: враг нанес ракетный удар по Харькову

В Харькове раздалась серия взрывов.

В пятницу, 29 декабря, российские оккупанты ударили ракетами по Харькову. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов.

По его словам, было три волны атак.

«Предварительно Харьков обстреливали двумя видами ракет – С-300 и Х-22. На данный момент известно о по меньшей мере 8 прилетах по городу. Предварительно по Киевскому и Холодногорскому районам, но информация уточняется», - сообщил он.

По словам Терехова, есть некоторые проблемы с подачей электричества для транспорта, но специалисты уже работают над восстановлением электроснабжения. Пока задействованы троллейбусы на автономном ходу.

Впоследствии он написал, что есть еще не менее четырех прилетов.

Ранее сообщалось, что 29 декабря российские оккупанты атаковали ракетами Киев.

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