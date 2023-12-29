рф атаковала ракетами Киев: есть возгорание жилого многоэтажного дома

КГВА сообщила о падении обломков в Подольском и Святошинском районах столицы.

В пятницу, 29 декабря, российские оккупанты атаковали ракетами Киев.

Как сообщила Киевская городская военная администрация, в Святошинском районе столицы предварительно падение обломков. Выясняется информация о возможных разрушениях.

«Зафиксировано падение обломков в Подольском и Святошинском районах столицы. Предварительно есть возгорание жилого многоэтажного дома. Информация уточняется», - говорится в сообщении.

Кроме того, в Подольском районе есть возгорание на территории складских помещений. Предварительно есть ранены. На месте работают экстренные службы.

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