Денис Шмигаль просит срочную встречу с донорами из-за «высокой неопределенности» бюджета — СМИ

В письме Дениса Шмыгаля к донорам говорится, что финансирование нужно уже в январе и должно быть направлено на бюджетные нужды.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль попросил экстренной встречи с международными донорами, поскольку страна столкнулась с «чрезвычайно высокой неопределенностью» своего бюджета в 2024 году. Об этом сообщило издание Bloomberg со ссылкой на письмо Шмыгаля к Межведомственной координационной платформе доноров.

По данным источника, в письме говорится, что финансирование нужно уже в январе и должно быть направлено на бюджетные нужды. Он отмечает, что более $110 млрд задержались из-за «политической борьбы в США и ЕС».

По словам Шмыгаля, координационная платформа доноров должна сосредотачиваться на неотложных нуждах бюджета — поддержке правительства, зарплатах учителям, государственным служащим и выплате пенсий.

Шмигаль призвал доноров приступить к координации, чтобы направить замороженные российские активы на восстановление Украины.

«Для поддержки макроэкономической стабильности крайне важно, чтобы мы получали достаточное, оперативное и предполагаемое внешнее финансирование с января 2024 года», - говорится в письме.

«Вряд ли возможно вести любую дискуссию о проектах восстановления и восстановления, когда мы боремся за выполнение приоритетов выживания в 2024 году», - добавляет издание.

Ранее первый вице-премьер-министр экономики Юлия Свириденко заявляла, что Украине, возможно, придется отложить выплаты государственным служащим и пенсионные выплаты миллионам граждан, если Запад не предоставит обещанную финансовую помощь в начале 2024 года.

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