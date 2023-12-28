Теперь отпуск без сохранения зарплаты будет предоставляться на 30 дней – раньше было 15

Что предусматривают изменения в законодательстве.

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24 декабря вступил в силу Закон №3494-IX «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно упорядочения предоставления и использования отпусков, а также других вопросов».

Новый Закон предоставил право работникам в случае призыва на военную службу получить денежную компенсацию за все неиспользованные дни ежегодного отпуска. В то же время, Защитники и Защитницы Украины, которые будут увольняться с военной службы в связи с окончанием особого периода или объявлением демобилизации смогут уйти в отпуск продолжительностью до 60 календарных дней, которые войдут в страховой стаж.

Что касается отпуска по рождению ребенка продолжительностью до 14 календарных дней, то его, по новому Закону, может получить:

супруг, жена которого родила ребенка;

отец ребенка, проживающего в гражданском браке с матерью ребенка (по заявлению матери ребенка и свидетельству о рождении ребенка, в котором указана соответствующая информация об отце ребенка);

бабушка, дедушка и другой совершеннолетний родственник ребенка (по заявлению одинокой матери или одинокого отца).

Таким отпуском по рождению ребенка может воспользоваться только один из вышеуказанных лиц и не позднее трех месяцев со дня рождения ребенка.

Важным законодательным решением является увеличение количества дней отпуска без сохранения заработной платы по семейным обстоятельствам и по другим причинам – с 15 до 30 календарных дней. Вместе с тем, во время эпидемий, пандемий, чрезвычайных ситуаций работнику может предоставляться отпуск без сохранения заработной платы без ограничения срока, определенного законодательством. Продолжительность такого отпуска определяется соглашением между работником и работодателем.

Как было и как будет подробно в инфографике от Государственной службы Украины по вопросам труда:

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