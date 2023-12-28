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Будь-які надходження на картку фізособи, за межами підприємництва, пропонують оподатковувати за ставкою 18%, - Нацстратегія доходів

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  1. В Україні

Відтепер відпустка без збереження зарплати надаватиметься на 30 днів – раніше було 15

21:01, 28 грудня 2023
Що передбачають зміни у законодавстві.
Відтепер відпустка без збереження зарплати надаватиметься на 30 днів – раніше було 15
Зображення: freepik.com
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24 грудня набув чинності Закон № 3494-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо впорядкування надання та використання відпусток, а також інших питань».

Новий Закон надав право працівникам у разі призову на військову службу отримати грошову компенсацію за всі невикористані дні щорічної відпустки. Водночас Захисники та Захисниці України, які звільнятимуться з військової служби у зв’язку із закінченням особливого періоду або оголошенням демобілізації зможуть піти у відпустку тривалістю до 60 календарних днів, які увійдуть до страхового стажу.

Що стосується відпустки по народженню дитини тривалістю до 14 календарних днів, то її, за новим Законом, може отримати:

  • чоловік, дружина якого народила дитину;
  • батько дитини, який проживає у цивільному шлюбі з матір’ю дитини (за заявою матері дитини та свідоцтвом про народження дитини, в якому зазначена відповідна інформація про батька дитини);
  • бабуся, дідусь та інший повнолітній родич дитини (за заявою одинокої матері або одинокого батька).

Такою відпусткою по народженню дитини може скористатися лише одна з вищевказаних осіб та не пізніше трьох місяців від дня народження дитини.

Важливим законодавчим рішенням є збільшення кількості днів відпустки без збереження заробітної плати за сімейними обставинами та з інших причин – з 15 до 30 календарних днів. Разом з тим під час епідемій, пандемій, надзвичайних ситуацій працівнику може надаватися відпустка без збереження заробітної плати без обмеження строку, визначеного законодавством. Тривалість такої відпустки визначається угодою між працівником та роботодавцем.

Як було і як стане детально в інфографіці від Державної служби України з питань праці:

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