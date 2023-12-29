Нацполіція збільшить кількість поліцейських екіпажів на дорогах на різдвяно-новорічні свята

Також громадянам нагадують, що комендантська година на новорічні свята не скасовується.

Джерело фото: Нацполіція

На різдвяно-новорічні свята Національна поліція збільшує кількість поліцейських екіпажів на автодорогах та слідчо-оперативних груп.

Як пояснив начальник Департаменту превентивної діяльності Нацполіції Максим Ахрамєєв, такі заходи передбачають не лише забезпечення дорожнього руху на автошляхах держави, а також, у разі потреби, надання допомоги водіям. Водночас додаткові слідчо-оперативні групи дадуть змогу оперативно реагувати на виклики громадян, а також виявлені порушення.

Загалом на період новорічних та різдвяних свят до забезпечення публічної безпеки та порядку буде задіяно близько 30 тисяч правоохоронців.

Також передбачено додаткові слідчо-оперативні та вибухотехнічні групи, а також створено резер з числа поліцейських особливого призначення для швидкого реагування на надзвичайні події.

Максим Ахрамєєв зазначив, що комендантська година на новорічні свята не скасовується:

«Ми з розумінням будемо ставитися до осіб, які порушують комендантську годину у разі крайньої необхідності, наприклад, коли люди повертаються з роботи, або їдуть до медичного закладу. Але це поодинокі випадки. Поліцейські будуть реагувати на кожний випадок порушення комендантської години, це стосується як громадян, так і роботи розважальних закладів».

Також у Нацполіції нагадали про заборону використання піротехнічній продукції, зокрема салютів та феєрверків.

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