В шасі літака, який прилетів з Алжиру у Францію, знайшли безквиткового «пасажира»

Весь політ чоловік провів захованим у шасі, куди притискаються колеса після зльоту.

Зображення: freepik.com

Чоловіка з дуже сильним переохолодженням знайшли в ніші шасі літака, що прилетів з Алжиру до Парижа.

Як пише французьке видання «Le Matin» у четвер, 28 грудня, в аеропорту Париж-Орлі в шасі літака, що прибув з алжирського Орана, виявили молодого чоловіка. Він був у стані сильної гіпотермії.

За інформацією джерел видання, йому було близько 20 років, він був «живий, але перебував у критичному стані».

Виявили чоловіка, «приблизно з 10:30 ранку до 11 ранку» під час «технічних перевірок». За інформацією видання, його забрали до лікарні.

На висоті польоту комерційних літаків 12 км температура повітря може опускатися нижче -50°С.

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